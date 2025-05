vino,-cantine-di-verona-con-iusve-per-un-project-work-fotografico

Milano, 18 mag. (askanews) – Un ponte tra mondo accademico e impresa: Cantine di Verona collabora con l’Istituto Universitario Salesiano Venezia e Verona (Iusve) per produrre originali contributi da utilizzare in future attività di comunicazione e promozione.

L’iniziativa nasce nell’ambito della partnership già attiva tra l’azienda vitivinicola e l’ateneo specializzato in marketing e design e coinvolge un centinaio di studenti della Laurea Triennale in Advertising & Marketing, invitati a raccontare l’identità e i valori di Cantine di Verona attraverso un project work fotografico. Durante il mese di maggio gli studenti hanno realizzato una serie di scatti dedicati ai sei brand aziendali, Cantina Valpantena, Cantina di Custoza, Cantina Colli Morenici, Torre del Falasco, Val dei Molini e Le Riserve di Colli Morenici, seguendo le linee guida contenute nei rispettivi brand manual. Particolare attenzione è stata riservata alla valorizzazione degli elementi distintivi di ciascun marchio, al ruolo dei soci viticoltori e al tema del passaggio generazionale all’interno delle famiglie.

“Siamo convinti che il dialogo tra impresa e università sia fondamentale per costruire un futuro solido e consapevole” dichiara Luigi Turco, presidente di Cantine di Verona, spiegando che “questo progetto in sinergia con il corso di laurea di Iusve è un’occasione per raccontarci in modo autentico ma anche per guardare al futuro rimanendo competitivi: dare spazio ai giovani significa infatti ascoltare, aprirsi al cambiamento e coltivare la nostra identità con sguardi freschi e sempre nuovi”.

Il project work rappresenta la prova finale del Laboratorio di Fotografia e Identità visiva della docente Arianna Novaga, direttrice del Master in Photography and Communication – Inventing, producing and trading commercial and advertising photography. “Le studentesse e gli studenti del corso di Fotografia si sono messi alla prova con un progetto molto interessante e articolato, creando contenuti visivi originali per Cantine di Verona” racconta Novaga, precisando che “hanno esplorato e frequentato paesaggi vitivinicoli, interni delle cantine e bottaie, hanno fotografato edifici e strutture, ritratto persone, bottiglie e prodotti messi a disposizione dai diversi soci, sperimentando i linguaggi della fotografia in rapporto alla creazione dell’identità visiva di un brand. Un’esperienza formativa importante e unica che ha fatto emergere ancora una volta la voce creativa della nostra università, sempre attenta a concertare sinergie nuove con realtà rilevanti del territorio veneto e non solo”. I risultati dei lavori verranno presentati nel Campus IUSVE di Verona durante la giornata di giovedì 29 maggio.

Dopo la costruzione della nuova brand identity aziendale e la collaborazione con Cartiera Fedrigoni per il lancio della linea G.Low, il progetto insieme a Iusve rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rinnovamento portato avanti da Cantine di Verona.