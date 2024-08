vino,-castel-juval-unterortl-vince-il-“concorso-nazionale-del-riesling”

Con il suo “Riesling Alto Adige Val Venosta Doc 2022″

Milano, 1 ago. (askanews) – Il “Riesling Alto Adige Val Venosta Doc” di Castel Juval Unterortl si è aggiudicato il “Premio Riesling Oro”, il massimo riconoscimento attribuito dal “Concorso nazionale del Riesling”, giunto alla sua 19esima edizione e dedicato all’annata 2022.

Al secondo posto si è classificato il “Riesling Alto Adige Doc Harrer della Cantina Colterenzio, e al terzo, a pari merito, il “Riesling Alto Adige Valle Isarco Doc” di Taschlerhof, il “Riesling Renano Trentino DOC Warth” di Francesco Moser e il “Riesling dell’Oltrepò Pavese Doc Il Marinoni” di Cà del Gè.

I venti esperti che componevano la giuria hanno degustato alla cieca 50 etichette, decretando anche i migliori Riesling di ciascuna regione vinicola. Per l’Alto Adige ha vinto il “Riesling Alto Adige Val Venosta Doc” di Castel Juval Unterortl, per il Trentino il “Riesling Renano Trentino Doc Warth” di Francesco Moser, per la Lombardia sempre il “Riesling Oltrepò Pavese Doc Il Marinoni” di Cà del Gè, e per il Piemonte il “Riesling Langhe Doc Al Bric” dell’Azienda Diego Pressenda.

“Anche da questa edizione è emersa tutta la capacità del Riesling di esprimere al meglio il carattere del terroir in cui cresce. Siamo sempre molto orgogliosi di riuscire a mettere in risalto, attraverso il Concorso che è ormai vicino all’anniversario dei 20 anni, tutte le potenzialità e le diverse sfumature di questo vitigno caratterizzato certamente da una forte individualità ma anche dalla capacità di portare nel calice il luogo in cui nasce” ha commentato la presidente della manifestazione, Magdalena Pratzner, aggiungendo che “il Riesling viene spesso definito come la regina delle uve bianche e in Val Venosta vi sono tutte le condizioni favorevoli per la sua coltivazione, ritengo che sia giusto dedicargli un evento che lo vada a celebrare al meglio, come la ‘Giornata del Riesling di Naturno'”

La premiazione del Concorso aprirà la “Giornata del Riesling” in programma il 10 agosto nel borgo della Val Venosta (Bolzano), cui seguirà dalle 17 alle 20 la degustazione di tutti i vini che hanno partecipato a questa edizione del Concorso.

Foto di Santer Peter