vino,-“chianti-lovers-e-rosso-morellino”-il-19-febbraio-a-firenze

Milano, 15 feb. (askanews) – L’Anteprima “Chianti Lovers & Rosso Morellino” si svolgerà giovedì 19 febbraio al Padiglione Arsenale della Fortezza da Basso di Firenze, con una giornata di degustazioni riservata esclusivamente ai giornalisti di settore. L’iniziativa, promossa dal Consorzio Vino Chianti e dal Consorzio Morellino di Scansano, rappresenta uno degli appuntamenti centrali del calendario delle Anteprime toscane.

L’accesso sarà consentito alla stampa dalle 9 alle 18 in un’area dedicata, con servizio di degustazione assistita da sommelier. Alle 11 è in programma una conferenza stampa. In assaggio le nuove annate in uscita nel 2026: Chianti Docg Annata 2025, Chianti Superiore Docg 2024 e Chianti Docg Riserva 2023, insieme al Morellino di Scansano Docg Annata 2025 e Riserva 2023.

Per il Consorzio Vino Chianti saranno presenti 56 aziende, con 105 etichette di Chianti Docg in degustazione, a rappresentare in modo articolato la Denominazione. Per il Morellino di Scansano parteciperanno 13 aziende con 22 etichette complessive, offrendo un quadro aggiornato dell’evoluzione dei vini della denominazione.