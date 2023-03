Vino, Consorzi Soave e Lessini Durello a Prowein con il progetto Heva

Gini: occasione molto importante per ribadire nostra qualità e stile

Milano, 11 mar. (askanews) – I Consorzi del Soave e del Lessini Durello saranno alla 28esima edizione di Prowein in programma dal 19 al 21 marzo a Dusseldorf, con il progetto dell’Unione europea “Heroes of Europe: Volcanic Agriculture” (Heva).

Il Distretto italiano del vino bianco da suolo vulcanico torna all’importante fiera tedesca del vino, “forte dei brillanti risultati che il progetto Heva sta portando, all’interno di uno spazio ideato appositamente”. I due Consorzi “grazie a questo progetto europeo, si prefiggono di promuovere, evidenziare e far conoscere ai consumatori le straordinarie caratteristiche di una viticoltura che fonda la sua differenza sull’origine vulcanica dei suoli: terroir diversi che hanno sviluppato una medesima propensione alla qualità, basata su simili caratteristiche pedoclimatiche, storia geologica, esposizioni e altimetria”.

“Prowein – ha dichiarato il presidente del Consorzio Soave, Sandro Gini – è un’occasione molto importante per ribadire la qualità, lo stile e l’origine del Soave partendo proprio dal vulcano, ricordando prima di tutto una cosa: maggiore è la mineralità di un vino, maggiore sarà la sua capacità di durare nel tempo e quindi di accrescere in valore. Esattamente quello che succede oggi nel Soave”.

A Prowein lunedì 20 marzo, nello spazio della rivista Vinum, si terrà una masterclass dedicata ai vini da suolo vulcanico, “Heroes of Europe Volcanic Agriculture – Vulkanweine im Vergleich” (Vini vulcanici a confronto), dove saranno protagoniste le differenti interpretazioni del Soave e quelle del Lessini Durello. Inoltre, nel punto denominato “Be Soave, be smart!”, la “smart-enoteca” del Consorzio dove saranno messi in assaggio i vini, “il visitatore, oltre a poter consultare il materiale fisicamente presente, inquadrando i QRcode predisposti potrà collegarsi immediatamente alle aziende che espongono, salvarsi i contatti, annotarsi informazioni”.

