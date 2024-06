vino,-consorzio-colli-euganei:-a-luglio-torna-“serprino-festival”

Dal 3 al 15: in calendario oltre 20 eventi con il bianco autoctono

Milano, 30 giu. (askanews) – Dal 3 al 15 luglio torna “Serprino Festival”, il tradizionale appuntamento con la rassegna estiva dedicata al vino bianco autoctono Serprino promossa dal Consorzio di Tutela Vini dei Colli Euganei.

Oltre 20 gli eventi in calendario, ospitati tra le Cantine dei Colli Euganei (Padova), diversi musei e location di pregio come il Castello del Catajo a Due Carrare e i Giardini di Valsanzibio a Galzignano. In attesa di conoscere il risultato del percorso di candidatura del Parco Regionale dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera Mab Unesco, per la prima volta il cartellone della manifestazione coinvolgerà, oltre a Padova (che già possiede un riconoscimento Unesco), anche Cittadella, Este e Montagnana, che aspirano ad ottenerlo.

Il Festival debutterà nel cuore di Padova con una speciale “Serprino Night” mercoledì 3 luglio, coinvolgendo le storiche botteghe del Mercato sotto il Palazzo della Ragione, uno dei più grandi e antichi d’Europa. Per l’occasione le botteghe si gemelleranno alle Cantine socie del Consorzio Tutela Vini Colli Euganei, per una degustazione all’insegna dei sapori del territorio. Nei giorni si susseguiranno tantissimi eventi: il programma completo è disponibile sul sito e sui social del Consorzio.

Da segnalare infine che nei fine settimana del 6 e 7 luglio e del 13 e 14 luglio saranno trenta le Cantine aperte sui Colli Euganei, con una ricchissima offerta di attività e di intrattenimento: dalla musica dal vivo alle cene in vigneto, fino alle passeggiate al chiaro di luna. “Serprino Festival” è un evento organizzato dal Consorzio Tutela Vini Colli Euganei nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei prodotti dell’agroalimentare patavino, che si estenderà fino all’autunno 2024. Il progetto, realizzato con il contributo di Camera di Commercio di Padova e il supporto di Ente Parco Colli Euganei e Consorzio delle Botteghe Sotto Salone, vedrà protagonisti, nei suoi appuntamenti settembrini, il Colli Euganei Fior d’Arancio in tutte le tipologie e il Colli Euganei Rosso, abbinati a pietanze tipiche della cucina padovana.