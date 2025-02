Vino, Consorzio del Brunello debutta a “Wine Paris” con 45 aziende

Di cui 32 nello stand dell’area collettiva

Milano, 8 feb. (askanews) – Quarantacinque aziende rappresentate di cui 32 nello stand dell’area collettiva di 150 metri quadrati. È la squadra del Consorzio del vino Brunello di Montalcino che per la prima volta presenzia a “Wine Paris”, la rassegna francese per l’industria enologica internazionale in programma dal 10 al 12 febbraio, dove nell’enoteca consortile (Padiglione 6, stand B234) porterà in degustazione 110 etichette. Nei calici le nuove annate sul mercato: il Brunello 2020 e la Riserva 2019, oltre al Rosso di Montalcino 2023 e il Moscadello.

Si tratta del primo appuntamento fieristico della staffetta di promozione firmata dall’ente toscano, che farà poi scalo a Prowein (Dusseldorf, 16-18 marzo) per approdare infine al Vinitaly di Verona (6-9 aprile). Nei mesi successivi, in calendario gli eventi strategici sul territorio a partire da “Red Montalcino” (20 giugno) e la 34esima edizione di “Benvenuto Brunello” (dal 20 al 24 novembre).

Al Paris Expo Porte de Versailles, dove sono in programma incontri b2b e degustazioni, parteciperanno Abbadia Ardenga, Argiano, Camigliano, Caparzo – Altesino, Caprili, Casanova di Neri, Castello Romitorio, Castello Tricerchi, Castiglion del Bosco, Cerbaia, Col D’Orcia, Donatella Cinelli Colombini, Fanti, Fattoria dei Barbi, Ferrero, Il Poggione, Innocenti, La Casaccia di Franceschi, La Magia, Máté, Patrizia Cencioni, Pian Delle Querci, Poggio Antico, Sassetti Livio Pertimali, Scopone, Sesta Di Sopra, Siro Pacenti, Tassi, Tenuta di Sesta, Tenute Silvio Nardi, Uccelliera – Voliero, e Vasco Sassetti.