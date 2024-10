Vino, Consorzio Garda Doc: a Lugano masterclass per sommelier svizzeri

L’8 ottobre a Villa Principe Leopoldo con Carlo Alberto Panont

Milano, 3 ott. (askanews) – L’8 ottobre il Consorzio Garda Doc presenterà a Villa Principe Leopoldo a Lugano, in Svizzera, le eccellenze della Denominazione durante l’evento “La crescita del terroir Garda Doc”. La masteclass, pensata per l’Association suisse des sommeliers professionnels e condotta dal direttore del Consorzio, Carlo Alberto Panont, è pensata per far conoscere da vicino la storia dell’ente e i suoi vini.

“Qualità dei vini e turismo esperienziale connesso: sono questi gli aspetti che conducono molti consumatori svizzeri a visitare il nostro territorio e premiare la Doc Garda” ha evidenziato il presidente del Consorzio, Paolo Fiorini, ricordando che “portiamo avanti con costanza un programma utile alla divulgazione per permettere di diffondere un’informazione e una promozione adeguate a coloro che amano scoprire la Denominazione in modo sempre più approfondito”. La Svizzera riveste infatti un ruolo strategico: oltre ad essere uno dei mercati che hanno maggiormente premiato il lago di Garda come meta turistica estiva, è, dopo la Germania, il principale mercato estero per i vini della Denominazione.

“Si tratta di un’importante occasione per aggiornarsi e avvicinarsi alle eccellenze vinicole di quest’area” ha commentato la presidente dell’Associazione sommeliers del Canton Ticino (Assp), Anna Valli, parlando di “appuntamento imperdibile volto a consolidare il legame tra il mercato svizzero e la qualità”.