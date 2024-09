Vino, Consorzio: grande successo per Enologica Montefalco-Abbinamenti

Bartoloni: quest’anno siamo riusciti a superare ogni aspettativa

Milano, 27 set. (askanews) – “Quest’anno siamo riusciti a superare ogni aspettativa, dimostrando che questo evento è in grado di parlare a tutti, dai winelover ai professionisti. Abbiamo dato vita ad una manifestazione capace di valorizzare non solo i nostri vini ma anche l’intero patrimonio culturale e gastronomico della regione e lavoreremo ulteriormente per consolidare questo appuntamento”. Lo ha detto il presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco, Paolo Bartoloni commentando la conclusione della 44esima edizione di “Enologica Montefalco – Abbinamenti”, l’evento dedicato ai vini del territorio di Montefalco e Spoleto in abbinamento al cibo, all’arte e alla musica. L’edizione di quest’anno ha registrato oltre duemila partecipanti al banco d’assaggio dei produttori e oltre quattrocento persone alle degustazioni guidate, registrando il tutto esaurito per ogni sessione.

L’iniziativa, organizzata dal Consorzio e dalla Strada del Sagrantino, con il patrocinio del Comune di Montefalco e della Regione Umbria, ha visto la partecipazione di 29 Cantine del territorio, tre espositori di street food e cinque ristoranti del centro storico, che hanno proposto piatti in abbinamento ai vini Doc e Docg di Montefalco e Spoleto.

Il prossimo appuntamento promosso dal Consorzio Tutela Vini Montefalco è in programma dal 5 ottobre al 29 marzo 2025 con una nuova edizione di “Montefalco nel bicchiere”. Si tratta di un ciclo di degustazioni in collaborazione con Maggioli Cultura, che si tiene ogni sabato alle 16 al Complesso Museale San Francesco: con la guida di esperti sommelier sarà possibile degustare cinque vini della Doc Spoleto, Doc Montefalco e Docg Montefalco Sagrantino.

Foto di Pier Paolo Metelli