Vino, Consorzio Primitivo di Manduria: nel 2024 38 eventi internazionali

Oltre a 120 ispezioni, 4 corsi di formazione e attività di incoming

Milano, 29 dic. (askanews) – “Il bilancio di quest’anno non è soltanto una celebrazione dei traguardi raggiunti ma soprattutto un trampolino verso nuovi orizzonti e nuove sfide. Sono stati ben 38 gli eventi internazionali organizzati in mercati strategici come Germania, Repubblica Ceca, Danimarca e Polonia per raccontare l’unicità della Dop Manduria ponendola all’attenzione di un pubblico sempre più vasto e appassionato. Il Primitivo di Manduria continuerà a essere il cuore pulsante di una storia che intreccia territorio, tradizione e innovazione”. Lo ha dichiarato Novella Pastorelli, la presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria che quest’anno, durante la 56esima edizione di Vinitaly ha celebrato i 50 anni della Doc.

La strategia di promozione ha incluso inoltre “la pubblicità sulle reti televisive nazionali e negli aeroporti di Brindisi, Bari e Milano Malpensa”, e l’attività di incoming ha visto ospitare otto giornalisti di fama internazionale provenienti da Paesi come Corea, Usa, Singapore e Canada che hanno esplorato il territorio, visitato le Cantine socie e scoperto le bellezze paesaggistiche. L’ente consortile ha quindi sottolineato di aver effettuato 120 campionature su scala internazionale e online, a “testimonianza dell’impegno per una vigilanza continua e diffusa del marchio”. Quest’anno, i “‘vigilatori’ sono stati presenti in Germania, Svizzera, Danimarca, Repubblica Ceca, Polonia e Italia, monitorando il posizionamento di mercato delle bottiglie di Primitivo di Manduria e i canali online per prevenire frodi e tutelare la qualità del prodotto”.

“Nel corso degli anni abbiamo intrapreso numerose azioni di opposizione contro l’uso improprio o le imitazioni non autorizzate del nostro marchio in diversi mercati internazionali” ha raccontato Pastorelli, spiegando che “in passato, abbiamo agito legalmente in Turchia, Germania, Vietnam, Cile, Cina e Italia per tutelare l’autenticità e il prestigio della nostra Denominazione: difendere il marchio è fondamentale per proteggere le aziende e salvaguardare il consumatore finale”.

Nel 2024 il Consorzio ha anche organizzato corsi per i soci su temi fondamentali come l’etichettatura delle bottiglie secondo il nuovo Regolamento Ue, la difesa fitosanitaria e sulle diverse specie di cicaline. “All’inizio del 2025, un focus speciale sarà dedicato al ‘neuro selling’ e ‘neuro marketing’ con Vincenzo Russo, professore di Psicologia dei consumi e Neuromarketing presso lo Iulm di Milano, che guiderà i partecipanti in un viaggio tra psicologia dei consumi e tecniche innovative di vendita” ha annunciato la presidente, aggiungendo che “nei primi mesi del prossimo anno saremo presenti ‘Wine Paris 2025’, ‘Food Expo Greece’ ad Atene e ‘ProWein’ a Dusseldorf”. Guardando al futuro, Pastorelli ha evidenziato un obiettivo ambizioso: “La vinificazione del Primitivo di Manduria Doc Rosato rappresenta una sfida importante che punta a diversificare e arricchire la nostra offerta, mantenendo intatti i valori della tradizione”.