vino,-consorzio-valpolicella-dona-jeroboam-di-amarone-a-sangiuliano

Per festeggiare “La grande Opera italiana” all’Arena di Verona

Milano, 8 giu. (askanews) – Una Jeroboam di Amarone della Valpolicella in edizione speciale per festeggiare “La grande Opera italiana”, l’evento straordinario promosso dal ministero della Cultura in collaborazione con la Fondazione Arena per celebrare il canto lirico italiano Patrimonio immateriale dell’umanità, andato in scena la sera del 7 giugno nell’anfiteatro scaligero e trasmesso in mondovisione su Rai1.

La bottiglia da tre litri è stata l’omaggio che il Consorzio vini Valpolicella ha voluto fare al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che era presente all’Arena assieme al Presidente della Repubblica e alle più alte cariche dello Stato.

“Il grande formato speciale con etichetta dedicata è stato il dono simbolico di tutti i produttori della Valpolicella al ministro Gennaro Sangiuliano per questa iniziativa eccezionale di lode alla cultura per l’importante riconoscimento Unesco ottenuto dal canto lirico italiano, che trova nell’Arena di Verona il suo palcoscenico internazionale” ha dichiarato il presidente del Consorzio Christian Marchesini, sottolineando che “l’Amarone incarna i più alti valori della nostra viticoltura e delle tradizioni secolari che lo rendono unico al mondo”. “Per questo confidiamo che il ministro Sangiuliano possa sostenerci nell’avanzamento positivo della candidatura della tecnica della messa a riposo delle uve della Valpolicella a Patrimonio immateriale dell’Unesco. L’appassimento – ha ricordato – è anch’esso espressione della cultura di un territorio vinicolo tra i più rinomati a livello globale”.

Foto: Ennevi Foto