vino,-consorzio-valpolicella-partecipa-a-“vinexpo-asia”-con-13-cantine

“Hong Kong vetrina perfetta per consolidare reputazione dell’Amarone”

Milano, 28 mag. (askanews) – Il Consorzio Vini Valpolicella continua l’attività istituzionale sul fronte asiatico e vola ad Hong Kong per partecipare a quella che è considerata una delle più importanti fiere asiatiche dedicate al mondo del vino, “Vinexpo Asia” 2024, dove sono attesi oltre diecimila esperti del settore e un migliaio di espositori da 64 Paesi del mondo.

“Hong Kong si conferma un hub strategico internazionale, con un mercato che assorbe un export sempre crescente delle Denominazioni rossiste della Valpolicella” ha spiegato l’ente consortile, sottolineando che “l’Amarone nel Sud Est asiatico pesa per il 3% del suo export totale e trova nella piccola, ma da sempre dinamica Hong Kong, una delle sue principali vetrine di posizionamento”.

“Tornare qui dopo sei anni, nel cuore della finanza asiatica e farlo con 13 produttori del territorio, rappresenta un segnale assolutamente positivo per il segmento dei nostri fine wines, di cui l’Amarone si fa portavoce principale” ha commentato il presidente del Consorzio, Christian Marchesini, aggiungendo che “Hong Kong è la vetrina perfetta per consolidare la reputazione dell’Amarone e valorizzare il Valpolicella Doc Superiore, massima espressione del nostro territorio”.

Le aziende che partecipano alla collettiva consortile sono: Bertoldi, Burato, Cantine di Verona SCA, Dal Cero in Valpolicella, Monte del Frà, Montezovo, Rocca Sveva – Cadis 1898, Rubinelli Vajol, Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani, Terre di Leone, Tinazzi, Zeni 1870 e Zýme di Celestino Gaspari.