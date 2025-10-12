vino,-coravin-presenta-“timeless-six+-hermitage-red”-limited-ed.-2025

Milano, 12 ott. (askanews) – Coravin, azienda statunitense leader mondiale nei sistemi per il servizio del vino al calice, presenta il “Timeless Six+ Hermitage Red”, edizione limitata 2025. La nuova versione, caratterizzata dal colore rosso, si ispira alla Denominazione francese Hermitage, nella Valle del Rodano, dove si producono vini da uve Syrah noti per struttura, complessità e longevità.

Il lancio è un tributo personale al fondatore Greg Lambrecht, che proprio da un Hermitage del 1985 trasse ispirazione per sviluppare il primo prototipo del sistema Coravin. Quel vino, servito attraverso l’ago di uno dei primi modelli, rappresentò per lui la dimostrazione del potenziale del dispositivo. “Coravin è nato dal mio desiderio di degustare un calice di vino senza dover aprire l’intera bottiglia” dichiara Lambrecht, rimarcando che “quando ho assaporato quel calice di Hermitage, ho compreso la libertà che poteva offrire. Ogni bottiglia, per quanto rara, può essere accessibile, un calice perfetto alla volta”.

Il “Timeless Six+ Hermitage Red”, disponibile da novembre, celebra dunque quella scoperta e l’idea di rendere ogni vino accessibile senza comprometterne la qualità. Il sistema utilizza un ago sottile che perfora il tappo di sughero e inietta gas Argon, preservando il contenuto residuo dall’ossidazione. Una volta rimosso l’ago, il tappo si richiude naturalmente, mantenendo il vino inalterato anche per lunghi periodi.

Frutto dell’esperienza ingegneristica di Lambrecht, proveniente dal settore medicale, il dispositivo unisce precisione tecnica e passione enologica. La nuova edizione presenta inoltre un packaging rinnovato, che valorizza l’esperienza di Coravin nel servizio del vino al calice, attraverso immagini e visual semplificati. All’interno della confezione si trovano, oltre al dispositivo, tre capsule di Argon Coravin Pure, sei tappi a vite Coravin, un Aeratore Premium Timeless, una custodia da trasporto e una protezione per le bottiglie.