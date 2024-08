vino,-corvo-compie-200-anni-e-festeggia-con-rebranding-e-spot

Novità per sito, comunicazione social e etichette linea dei Classici

Milano, 31 ago. (askanews) – Nell’anno delle sue 200 vendemmie la Cantina siciliana Corvo cambia pelle con un nuovo sito e una nuova comunicazione social, e ridisegna le etichette più rappresentative sviluppando la propria identità visiva senza mai abbandonare i valori di appartenenza territoriale e di storicità che la caratterizzano. Così, il vigneto di Contrada Corvo a Casteldaccia, dove tutto ha avuto inizio con Giuseppe Alliata nel 1824, viene riportato in etichetta sulla linea dei Classici.

E all’interno di questo progetto di rebranding, il regista Carlo Loforti ha girato tra i paesi di Isnello e Castelbuono (Palermo), uno spot prodotto da Just Maria Films che celebra la storica azienda vitivinicola siciliana. “Siamo partiti dall’assunto che il concetto di tradizione sia stato antropologicamente travisato: tradizione non equivale a passato, non è qualcosa di immobile, non è un reperto da tenere dentro alla teca di un museo e da osservare persino un po’ annoiati senza toccare, per paura che si rompa” spiega Loforti, aggiungendo che è piuttosto “uno strumento del presente, da manipolare e utilizzare quotidianamente per aiutarci ad orientare il nostro futuro. Con l’occasione del rebranding della marca, abbiamo quindi voluto raccontare un nuovo ‘momento’ della Sicilia, un nuovo punto di vista” prosegue il regista, rimarcando che “abbiamo deciso quindi di raccontare la Sicilia di chi torna, di chi decide di allontanarsi dall’ossessione metropolitana, di chi scava nelle proprie radici per trovare il proprio nuovo stile di vita siciliano: la Sicilia di un controesodo, ovviamente minuscolo in proporzione a all’esodo di chi è costretto a lasciare questa terra, che inizia però a essere un trend a tutti gli effetti. Un trend che ci piace”.