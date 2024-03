Vino, Cuzziol GrandiVini: due eventi per rafforzare presenza in Sardegna

Dopo Roma e Milano, il 18 e 19 marzo degustazioni a Olbia e Cagliari

Milano, 17 mar. (askanews) – Dopo i primi due eventi dell’anno a Roma e a Milano, durante i quali 90 produttori italiani ed esteri hanno potuto presentare i loro vini ad una clientela selezionata del mondo Horeca, il distributore di vini pregiati Cuzziol Grandivini annuncia due appuntamenti in Sardegna. La prima giornata di degustazione si terrà il 18 marzo al terminal dell’Aviazione Generale a Olbia, e la seconda il 19 marzo all’hotel Casa Clàt a Cagliari, e gli operatori del settore Horeca e la stampa avranno l’opportunità di incontrare direttamente i produttori e approfondire le caratteristiche di ciascun vino.

“Crediamo fortemente che, anche nei momenti di generale contrazione del mercato, sia necessario investire per rafforzare un sistema di relazioni prezioso, che è il valore aggiunto del ruolo d’intermediario svolto dal distributore” ha dichiarato Luca Cuzziol, amministratore unico dell’azienda, spiegando che “il nostro lavoro è quello di selezionare i produttori del catalogo, sostenerli e offrire un servizio ai nostri clienti e per farlo al meglio pensiamo che la chiave sia incentivare sempre più il dialogo. “D’altro canto il vino è un prodotto emozionale, e parlare con chi lo ha prodotto, conoscere e condividerne il pensiero è fondamentale” ha proseguito Cuzziol, sottolineando che “la Sardegna è un’isola dalla straordinaria potenzialità e con una tradizione vitivinicola millenaria. Per questo – ha concluso – abbiamo deciso di dedicargli ulteriori energie, perseguendo la strategia di avvicinamento al bacino di clientela iniziato a gennaio portando la presentazione del portfolio anche a Roma, oltre che a Milano”.

Il percorso di degustazione, è stato suddiviso in tre aree tematiche: “I grandi brand”, che includono importanti Cantine come Pala, Biancavigna, Tiefenbrunner, Marjan Simcic, nonché produttori di Borgogna come Vincent Girardin, Nicolas Rossignol, Domaine Mia e, per la Champagne, la Maison Bruno Paillard. “La fortuna ci vede benissimo”, che propone una selezione di Petits Châteaux di Bordeaux e Franciacorta, particolarmente attrattiva in termini di varietà e un interessante rapporto qualità prezzo. E infine “Fantasie di Calici”, ovvero vini perfetti per le proposte al calice, provenienti da tutto il mondo, tra cui Champagne, Crémant, vini bianchi e rossi italiani, tedeschi e francesi.