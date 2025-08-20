vino,-da-11-a-14-settembre-a-greve-in-chianti-l'”expo-chianti-classico”

Milano, 20 ago. (askanews) – Dall’11 al 14 settembre prossimi Greve in Chianti ospiterà la 53esima edizione dell'”Expo Chianti Classico”, evento di riferimento del panorama nazionale e internazionale organizzato dal Comune di Greve in Chianti (Firenze), in collaborazione con Consorzio Vino Chianti Classico. Saranno oltre 60 le aziende che si metteranno in mostra in piazza Matteotti. Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati, con la vicepresidente Stefania Saccardi, il sindaco di Greve Paolo Sottani con l’assessore al turismo Giulio Saturnini e il sindaco di San Casciano Val di Pesa Roberto Ciappi.

“L’Expo – ha detto Stefania Saccardi – non è solo promozione tradizionale di un vino di importanza internazionale, ma anche la valorizzazione di un territorio, di una storia, di altri prodotti, come l’olio. Ed è particolarmente importante in questo momento storico, con tante produzioni che soffrono per la situazione internazionale e per la politica di dazi imposta dall’amministrazione USA, che resta un mercato molto importante, direi cruciale. Quello che però possiamo fare tutti insieme, istituzioni e aziende, è non arretrare sul fronte della qualità e della promozione”.

“È doveroso – ha aggiunto la vicepresidente – continuare a sostenere un settore e una produzione che sono fondamentali sotto il profilo occupazionale ma anche sotto quello della manutenzione e della valorizzazione del territorio, considerando lo stretto legame che c’è con il turismo. Stiamo portando avanti un confronto a livello nazionale e abbiamo aperto un tavolo con il ministero per valutare eventuali interventi di sostegno, soprattutto sul versante commerciale, auspicando maggiori risorse per la ricerca di nuovi mercati”.

“È questa la carta in più da giocare in tempi non facili come quelli che ci troviamo a vivere, – ha spiegato il sindaco Paolo Sottani – un punto di forza che supporta e favorisce i produttori Chianti Classico sul mercato mondiale essendo in grado di determinare un impatto maggiore sui visitatori e una crescita delle esportazioni. L’edizione 2025 della rassegna ospiterà varie occasioni per confrontarsi sull’importanza della rete degli otto Comuni finalizzata a promuovere la forza produttiva del territorio, aggiornare cittadini e visitatori sul percorso avviato per la candidatura del Chianti a Patrimonio Unesco e le prospettive legate allo sviluppo delle sinergie istituzionali che da tempo portiamo avanti con spirito di collaborazione”.

“La priorità di questa edizione – ha concluso Sottani – è porre al centro dell’impegno istituzionale il processo di internazionalizzazione del territorio e la valorizzazione di una storia unica al mondo, quella del vino Chianti Classico, inteso come prodotto agricolo di eccellenza da consumare con responsabilità e consapevolezza ma anche come volano culturale che sensibilizza e promuove i corretti stili di vita”.