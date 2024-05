vino,-da-17-a-19-maggio-a-castagnole-monferrato-c’è-“festa-del-ruchè”

Organizzata dall’Ass. Produttori del Ruchè alla Tenuta La Mercantile

Milano, 16 mag. (askanews) – Il binomio vino-arte sarà al centro della “Festa del Ruchè” 2024, organizzata dall’Associazione Produttori del Ruchè di Castagnole Monferrato Docg, che si terrà dal 17 al 19 maggio presso la consueta sede storica, la Tenuta La Mercantile nel piccolo comune astigiano.

Anticipato ad aprile a Torino durante l’anteprima del Ruchè, in questa edizione della manifestazione si concretizzerà il sodalizio con la startup Artàporter. A partire dalla locandina della Festa dove campeggia l’opera realizzata in live painting dall’artista Norman Sgrò, dedicata proprio al Ruchè.

Anche quest’anno l’ingresso alla Tenuta sarà libero con degustazioni a pagamento e il banco d’assaggio con protagoniste le Cantine. Accanto a loro, le opere degli artisti selezionati da Artàporter, e negli spazi esterni circondati dal giardino all’italiana si potranno gustare le specialità del territorio godendo di spettacoli e concerti a cura di “Monferrato On Stage”.

Venerdì 17 maggio alle 20 è prevista “A cena con il Ruchè”, cena di cinque portate selezionate da Monferrato Rural Food in abbinamento ad una selezione di Ruchè, in collaborazione con la sommelier Martina Doglio Cotto. Alle 21.30 spettacolo de Le 3CHIC. Sabato 18 maggio alle 22 sarà invece il turno di “Instabil Band” e dello special guest Johnson Righeira. Successivamente sarà possibile proseguire l’esperienza seguendo la mappa creata per la festa, che porterà ad un tour nelle Cantine del Ruchè di Castagnole Monferrato, in cui saranno esposte ulteriori opere d’arte. Infine, sabato 18 e domenica 19 maggio a partire dalle 11 saranno aperti i banchi d’assaggio delle Cantine dell’Associazione.