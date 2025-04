vino,-da-20-aprile-a-torino-“albarossa-in-tavola”-su-autoctono-piemontese

Milano, 19 apr. (askanews) – A partire dal 20 aprile e per la durata di un mese, a Torino va in scena la quinta edizione di “Albarossa in Tavola”, l’attività promossa dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, in collaborazione con la città di Torino, con l’obiettivo di creare un legame diretto tra produttori e ristoratori.

“Albarossa in Tavola” offrirà l’opportunità di degustare il vitigno Albarossa in una quarantina di ristoranti del capoluogo piemontese e nel territorio del Monferrato, attraverso un’esperienza enogastronomica unica. I commensali potranno gustare un piatto appositamente pensato, da ogni singolo ristoratore, per lo speciale evento e abbinato a un calice di Albarossa, del produttore presente in quello specifico ristorante, esplorando nuove armonie di sapori ed esaltando le straordinarie peculiarità di questo vitigno.

Nei ristoranti aderenti all’iniziativa, sarà inoltre possibile consultare materiale informativo sul vitigno autoctono a bacca nera da cui prende il nome: nato nel 1938 ad opera di Giovanni Dalmasso, uno tra i padri dell’ampelografia italiana incrociando Barbera e Nebbiolo, ha saputo conquistare una vasta platea di estimatori non solo sul mercato interno ma anche su quello internazionale.

L’iniziativa punta a promuovere il vino Piemonte Doc Albarossa, ma rappresenta anche un’occasione per rafforzare le relazioni tra i produttori e i ristoranti, valorizzando la collaborazione tra il mondo enologico e quello della ristorazione.

“L’Albarossa è un vino che rappresenta l’identità del Piemonte” ha spiegato il presidente del Consorzio, Vitaliano Maccario, aggiungendo che “attraverso gli abbinamenti gastronomici, vogliamo esaltare la sua eleganza e complessità, dimostrando come possa accompagnare perfettamente la nostra tradizione culinaria. Questo evento è un viaggio sensoriale che unisce territorio, passione e convivialità”.