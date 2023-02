Vino, da 24 a 26 febbraio la settima edizione di Italian Taste Summit

A Sesto San Giovanni (Milano) la tre giorni per operatori e buyers

Milano, 2 feb. (askanews) – Da venerdì 24 a domenica 26 febbraio prossimi al Grand Hotel Villa Torretta Curio Collection by Hilton a Sesto San Giovanni (Milano) si terrà la settima edizione di Italian Taste Summit, la tre giorni di tasting, masterclass e workshop riservati a operatori e stampa di settore, che connette una selezione di aziende vitivinicole italiane con decine di buyers e operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

Ideata e organizzata dall’imprenditrice Joanna Miro, alla tre giorni di quest’anno parteciperanno realtà importanti come Firriato, Badia a Coltibuono, Tenuta Trinoro e Cantina di Negrar ma anche piccole e medie cantine familiari come La Collina dei Ciliegi, Ronco del Gelso, Pietro Cassina, Surrau e Stefania Pepe. I produttori partecipanti si confronteranno con i più importanti operatori provenienti da Usa, Canada, Russia, Giappone, Hong Kong, Emirati Arabi, Messico, Brasile, Germania, Belgio, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Francia, Polonia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia, Estonia, Kazakistan e Romania.

Al centro di questa edizione c’è “la formazione come strumento per affrontare con successo un mondo sempre più accelerato e per costruire una strategia di internazionalizzazione efficace”. Venerdì 26 febbraio dalle 14.30 alle 18.30, Davide Gaeta, professore dell’Università di Verona e titolare della cantina Eleva di Sant’Ambrogio di Valpolicella, insieme al suo collega docente e direttore del Centro Studi Management DiVino di Studio Impresa, Luca Castagnetti, analizzeranno “le strategie per un’internazionalizzazione efficace”. Vincenzo Russo, coordinatore del Centro di Ricerca di Neuromarketing Behavior and Brain Lab dell’Università IULM, dedicherà invece il suo intervento al Consumer Neuroscience, Neuroselling e Neuromarketing come nuovo approccio per la promozione del vino. Guido Di Fraia, founder & Ceo del Laboratorio Intelligenza Artificiale “IULM AI LAB”, parlerà invece dell’eno-innovazione e Tecnologie emergenti per il settore vitivinicolo. Infine l’intervento di Carlo Pietrasanta del Movimento Turismo del Vino in Lombardia, e di Saverio Biscaldi, avvocato e esperto in Diritto Agrario vitivinicolo e agroalimentare, sarà dedicato all’enoturismo e all’applicazione delle disposizioni legislative attuali in questa materia.

