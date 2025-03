Vino, da 26 a 28 aprile a Città di Castello c’è “Only Wine Festival”

Milano, 23 mar. (askanews) – “Only Wine Festival”, il primo salone in Italia dedicato ai giovani produttori under 40, alle Cantine con meno di 15 anni di storia e alle aziende con superfici vitate fino a 10 ettari, aprirà le sue porte al pubblico il 26 e 27 aprile in occasione della sua XII edizione a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio a Città di Castello (Perugia). Il 28 aprile sarà invece una giornata dedicata esclusivamente agli operatori del settore Horeca, buyer, distributori e giornalisti enogastronomici, che avranno comunque accesso gratuito a tutte le giornate della fiera.

“L’evento vuole essere un punto di riferimento per i giovani produttori di vino, “offrendo una vetrina di prestigio per piccole realtà che puntano su qualità, innovazione e tradizione” spiegano gli organizzatori, aggiungendo che “‘Only Wine’ non è, però, solo una fiera ma un vero e proprio laboratorio di idee e tendenze, un luogo di incontro tra giovani vignaioli e appassionati, che persegue l’obiettivo di far conoscere il valore autentico del vino e della viticoltura contemporanea e che offre la possibilità di poter acquistare il vino direttamente dal produttore in fiera”.

“L’Italia è fatta di tanti piccoli produttori, di piccole e medie imprese che rappresentano l’ossatura del nostro sistema produttivo, ed eventi come ‘Only Wine’ diventano una piattaforma essenziale per la loro crescita e visibilità” proseguono i promotori della manifestazione che “negli ultimi anni ha aperto le sue porte ad un’offerta sempre più internazionale come proposta di scambio culturale tra i nostri produttori e giovani produttori internazionali”.

Per la prima volta quest’anno verranno ospitate etichette di vini giapponesi. Presenti anche importanti Consorzi e associazioni, come quello del Gavi e delle Vigne Urbane, oltre alla conferma di quattro vignaioli provenienti dalla Regione dello Champagne.

Il programma 2025 prevede: nanchi d’assaggio con degustazioni libere, masterclass guidate da esperti del settore, aree tematiche dedicate ai diversi territori e tipologie di vino, momenti di incontro con produttori, giornalisti e influencer.