Vino, da 7 a 11 luglio a Montalcino la Summer School Sanguis Jovis

Milano, 16 mar. (askanews) – Torna la Summer School di Sanguis Jovis, Alta scuola di Formazione sul Sangiovese di Fondazione Banfi: la sua ottava edizione, che si terrà all’Officina creativa dell’abitare a Montalcino (Siena) dal 7 all’11 luglio, ha come titolo “Heritage. Frontiera del valore fra terroir e storytelling”. Venticinque allievi, “selezionati fra i migliori giovani italiani”, saranno i protagonisti, al pari degli oltre 20 docenti di un programma didattico e culturale disegnato da Attilio Scienza e Alberto Mattiacci, fatto di lezioni, seminari, esercitazioni, degustazioni, visite e dibattiti.

Scopo di questa edizione della scuola estiva è dimostrare come un passato, adeguatamente conosciuto e interpretato, possa essere una leva per proiettare al futuro in modo vincente le imprese italiane della vite e del vino, Sangiovese in particolare. Sia nell’ambito economico sia in quello vitivinicolo, l'”heritage”, il patrimonio, “costituisce un valore aggiunto che differenzia prodotti e territori, popoli e comportamenti, ispirando rispetto e ammirazione: comprenderne l’importanza significa riconoscere la forza della memoria e dell’evoluzione, creando una continuità”.

Per l’edizione 2025 è prevista l’erogazione di dieci borse di studio per la categoria “Student” e cinque contributi per la categoria “Professional”, nel rispetto della graduatoria degli ammessi. La data ultima per l’invio delle domande è il 16 giugno 2025 ed il bando completo è disponibile sul sito di Fondazione Banfi.

“Sanguis Jovis – Alta Scuola del Sangiovese” è il primo Centro Studi permanente sul Sangiovese, nato nel 2017 grazie ad un’idea di Fondazione Banfi. Presidente è il professor Attilio Scienza, mentre il professor Alberto Mattiacci ne è il direttore scientifico.