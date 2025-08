vino,-dal-19-al-21-settembre-castello-bonomi-festeggia-40-anni

Milano, 3 ago. (askanews) – Castello Bonomi festeggia quarant’anni di storia in occasione del Festival Franciacorta, in programma dal 19 al 21 settembre a Coccaglio (Brescia), con un programma di eventi dedicati alla Tenuta. Fondata nel 1985 dall’ingegner Marino Bonomi, che restaurò l’antico vigneto di famiglia sulle pendici del Monte Orfano, la Tenuta è dal 2008 parte del gruppo Casa Paladin.

Il Festival Franciacorta rappresenta il palcoscenico scelto per le celebrazioni, che prevedono degustazioni, visite guidate ed eventi speciali. Sabato 20 e domenica 21 settembre, alle 10.30 e alle 16.30, lo Chef de Cave Luigi Bersini guiderà la degustazione itinerante “40 passi per 40 vendemmie” nei luoghi simbolo della Cantina. Il percorso prevede quattro tappe: il vigneto CruPerdu, scoperto da Bersini nel 1986 e oggi tra i più rappresentativi della Tenuta; il Villino, culla dell’Erbamat, dove la Cantina ha collaborato con il Consorzio per produrre il primo Franciacorta contenente la massima percentuale del vitigno; la zona di vinificazione, testimonianza della tradizione trasmessa dai vignaioli; la Stanza delle Lucrezie, dove affinano le Riserve Lucrezia.

Durante ogni tappa, i partecipanti potranno degustare una selezione di annate di CruPerdu: 2020, 2016, 2007 e 2004. In occasione dell’anniversario, nella Stanza delle Lucrezie sarà inaugurata una parete espositiva dedicata alle annate storiche: 40 bottiglie, una per ogni vendemmia, saranno esposte per la prima volta al pubblico.

Il programma prevede anche pacchetti degustazione, un aperitivo gourmet nella serata di venerdì 19 settembre e pranzi serviti sul loggiato della Tenuta durante tutto il Festival.