vino,-dal-2-al-4-agosto-in-val-seriana-torna-“ardesio-divino”

Con 60 vignaioli di Italia, Francia, Slovenia e 15 artigiani del gusto

Milano, 21 lug. (askanews) – Il centro storico di Ardesio, borgo della Val Seriana (Bergamo), torna ad accogliere la mostra mercato enogastronomica “Ardesio DiVino”, la cui ventesima edizione si terrà dal 2 al 4 agosto. Organizzata dall’associazione Adivì Aps, con la collaborazione del docente di cultura del vino all’Università di Parma, Paolo Tegoni, e del Seminario Permanente Luigi Veronelli, la manifestazione sarà un’occasione per immergersi nella cultura enogastronomica locale, degustando vini e prodotti tipici d’eccellenza di 60 selezionati vignaioli provenienti da tutta Italia, Francia e Slovenia, e di 15 artigiani del gusto.

Non solo: quest’anno “Ardesio DiVino” apre ufficialmente le sue porte agli operatori del mondo Horeca, offrendo loro un biglietto di ingresso per il sabato mattina (posti limitati), con l’obiettivo di favorire un rapporto diretto con produttori e consumatori finali e promuovere una gestione sempre più trasparente e di qualità dei prodotti d’eccellenza.

Ad inaugurare la manifestazione, alle 20.30 del 2 agosto, sarà come da tradizione la “Cena Divina”, esperienza culinaria d’autore curata dallo chef Andrea Bertasa e dal sommelier Paolo Tegoni al Ristorante da Giorgio (su prenotazione). Sabato 3 agosto, al via la prima giornata degustazioni che, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 21 animeranno il centro storico e le corti del paese. Alle 17.30, presso la sala consiliare, si terrà la degustazione d’autore del Seminario Permanente Luigi Veronelli (su iscrizione) dal titolo “Scelti col cuore. Una selezione dei Sole Guida Oro I Vini di Veronelli 2024”. Alle 19 degustazione itinerante a cura del Prof. Paolo Tegoni (su iscrizione), seguita, dalle 19:30, da una cena a base di prodotti tipici per le vie e le piazze di Ardesio.

Domenica 4 agosto, proseguiranno le degustazioni agli stand, con orario continuato dalle 10.30 alle 20, e le degustazioni itineranti a cura di Mattia Asperti, “ilSommelierDiVino” (su iscrizione) in programma alle 11 e alle 16. Alle 12.30 il pranzo sarà a cura del Gruppo Alpini, mentre alle 18 alla Casa Rurale di fronte al Santuario si terrà il dibattito “Caro Gino, racconti e note attorno a Luigi Veronelli” a cura di Paolo Tegoni, con la partecipazione del cantautore e chitarrista Omar Pedrini, moderati da Paolo Confalonieri. La giornata si concluderà infine con una cena a base di prodotti tipici nelle vie e nelle piazze di Ardesio (dalle 19.30). Anche per questa XX edizione, l’offerta gastronomica sarà completata da un ricco programma di concerti.

Foto di Luca Festari