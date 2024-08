vino,-dal-20-al-22-settembre-“enologica-montefalco-abbinamenti”

Con 29 Cantine e una lunga serie di appuntamenti per tutti

Milano, 18 ago. (askanews) – “Enologica Montefalco-Abbinamenti”, manifestazione dedicata ai vini del territorio di Montefalco e Spoleto, in abbinamento al cibo, all’arte e alla musica, si terrà dal 20 al 22 settembre a Montefalco (Perugia). Una tre giorni organizzata dal Consorzio Tutela Vini di Montefalco, in collaborazione con La Strada del Sagrantino, il patrocinio del Comune di Montefalco e della Regione Umbria. Un evento per tutti: turisti, appassionati e winelovers con degustazioni, laboratori, iniziative in Cantina ed esperienze al calar del sole e, per i più piccoli, il “Villaggio dei Bambini”.

Taglio del nastro previsto per sabato 21 settembre alle 10.30 al Chiostro di Sant’Agostino con apertura del protagonista centrale: il banco d’assaggio dei produttori, con ben 29 Cantine e i loro vini Doc Montefalco, Doc Spoleto e Docg Montefalco Sagrantino in degustazione, in programma per le giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 11 alle 19.30. Non mancherà la gastronomia con l’angolo “Cibo e vino: Qual è l’abbinamento ideale?” delle produzioni agricole locali dove poter creare l’abbinamento preferito acquistando direttamente dal produttore.

Ben quattro le iniziative in cartellone che prevedono ospiti speciali: venerdì 20 settembre alle 18 presso il Teatro San Filippo Neri si terrà “Lievitati & Fermentati”, abbinamenti insoliti e sorprendenti tra grandi interpretazioni di “arte bianca”” (focacce, pizze e panini) a cura di Luca Antoniucci in collaborazione con Antonio Boco per gli abbinamenti con i vini di Montefalco e Spoleto. Grande spazio al teatro con la cena spettacolo “Casting per un Delitto” del 20 settembre alle 20 alla Taverna S. Fortunato. Intrattenimento teatrale a cura della Compagnia Sarabanda in abbinamento con i vini di Montefalco e menù a cura de La Collina Banqueting. Infine, sabato 21 settembre alle 18.30 alla Sala Consiliare si terrà la degustazione “Amarone della Valpolicella e Montefalco Sagrantino, Recioto della Valpolicella e Montefalco Sagrantino Passito”, guidata da Jacopo Cossater.

Protagonisti gli show cooking presso il Chiostro di Sant’Agostino in programma sabato 21 settembre alle 11.30 “Il formaggio incontra il vino” a cura di Antonio Andreani e alle 15.30 “Il pane incontra il vino” a cura di Giuliano Pediconi, e infine alle 17.30 “La focaccia incontra il vino” a cura di Luca Antonucci. Il 22 settembre alle 10, c’è “La cucina incontra il vino” a cura di Alessandro Lestini, e alle 12 “La pasta fresca incontra il vino” con Alessio Antonucci.

Nella Sala Consiliare in programma la serie di degustazioni guidate “Montefalco Terra per il vino” alla scoperta delle denominazioni tutelate dal Consorzio, mentre per l’abbinamento tra vino e arte l’appuntamento è ogni giorno al Complesso Museale di San Francesco, dove è previsto anche un workshop. Ad arricchire il programma gli eventi in Cantina, e domenica 22 settembre l'”Aperitivo in Cantina al tramonto”.