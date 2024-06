vino,-dal-23-al-28-luglio-torna-“jazz-and-wine-in-montalcino”

Il festival della Cantina Banfi e Alexanderplatz Jazz Club di Roma

Milano, 16 giu. (askanews) – Da martedì 23 a domenica 28 luglio a Montalcino (Siena) torna “Jazz and Wine in Montalcino”, il festival che, giunto alla sua 27ma edizione, nasce dalla collaborazione tra la nota azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il Comune di Montalcino. Da ormai 27 anni questa manifestazione porta avanti la visione del suo storico direttore artistico, Giampiero Rubei, aprendosi a ciò che l’universo internazionale del jazz propone e non disdegnando qualche incursione nel pop.

Il sipario si alza con l’arrivo nella magica atmosfera di Castello Banfi del Jany McPherson Trio che presenta lo spettacolo “A long way”. Il giorno seguente, 24 luglio, appuntamento con due colossi del jazz contemporaneo: il John Scofield-Dave Holland Duo. Il 25 luglio il festival si sposta tra le mura medioevali della Fortezza di Montalcino con Eddie Gomez Trio che presenta “Kind of Bill”, un omaggio a Bill Evans ideato dal pianista Dado Moroni che, con il bassista Eddie Gomez e il batterista Joe La Barbera proporrà anche composizioni scritte dai tre protagonisti sul palco.

Il 26 luglio sul palco della Fortezza sale Tosca con lo spettacolo “La bella estate”, mentre il 27 arriva Andy James and Jon Cowherd All Star, special guest il percussionista Mino Cinelu. Domenica 28 luglio gran finale con Aymee Nuviola Quintet feat. Kemuel Roig.