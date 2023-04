Vino, dal 24 al 16 novembre a Genova 55esima Convention nazionale Ais

Tre giorni dedicati al “Paesaggio” e finale “Miglior Sommelier d’Italia”

Milano, 17 apr. (askanews) – Si terrà dal 24 al 26 novembre a Genova la 55esima edizione della Convention nazionale dell’Associazione italiana sommelier (Ais), l’evento che riunisce i circa 40mila membri della storica associazione, addetti ai lavori e appassionati di vino per aggiornamenti e novità del settore.

Quest’anno il Congresso cambia format e si trasforma in una vera e propria Convention aperta, per la prima volta, al pubblico e alla città. Un contenitore ricco di appuntamenti, dibattiti e iniziative su argomenti importanti e attuali sul tema del “Paesaggio”. Saranno tre giorni densi di appuntamenti ed “experience enogastronomiche”, durante i quali si terranno l’assemblea dei soci e, l’ultimo giorno, le finali del concorso “Miglior Sommelier d’Italia” dell’Ais.

“La Convention sarà un punto di partenza e non un punto di arrivo per tutti i progetti in cantiere, con focus molto importanti volti a valorizzare il territorio e l’enoturismo” ha spiegato il presidente dell’Ais Liguria, Marco Rezzano, aggiungendo che “verranno proposti itinerari che consentiranno di scoprire realtà quasi dimenticate e uniche nel loro genere, le guide condurranno gli ospiti seguendo un percorso ricco di fascino in meravigliose location, in degustazione le Gemme di Vitae, cento vini che hanno ottenuto il punteggio più elevato e che rappresentano un’accurata selezione delle eccellenze italiane contenute nella Guida Vitae 2024 e dalle etichette più rappresentative dei vini della nostra Liguria”.

Il primo Congresso nazionale Ais fu organizzato a Salice Terme nel 1967, e da allora viene organizzato ogni anno in una città diversa.

continua a leggere sul sito di riferimento