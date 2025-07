vino,-dal-25-luglio-al-24-agosto-“calici-di-stelle”-torna-in-toscana

Milano, 20 lug. (askanews) – Torna in Toscana “Calici di Stelle”, l’iniziativa estiva del Movimento turismo del vino (Mtv), in programma dal 25 luglio al 24 agosto. Un mese di appuntamenti organizzati dalle Cantine aderenti in tutta la regione, con degustazioni, cene in vigna, picnic al tramonto e incontri sotto il cielo notturno assieme ad astronomi. Tra le novità dell’edizione 2025, l’inserimento della pizza grazie all’accordo con l’Associazione verace pizza napoletana.

“‘Calici di Stelle’ come ‘Cantine Aperte’ è ormai il marchio del Movimento turismo del vino”, afferma la presidente di MTV Toscana, Anastasia Mancini, spiegando che “abbiamo chiesto alle nostre Cantine di pensare appuntamenti originali e adatti a tutte le età, a tutti i tipi di appassionati che si ritroveranno in Cantina a festeggiare l’estate con il vino, e in molti casi anche il cibo, le notti estive”.

L’iniziativa coinvolge i principali territori vitivinicoli della regione, dal Chianti Classico a Montalcino, da Montepulciano a San Gimignano, dalla Val d’Orcia alla costa maremmana fino a Carmignano. I programmi spaziano dagli aperitivi al tramonto ai safari in vigna, dalle degustazioni olfattive agli abbinamenti tra vino e profumi d’autore.

Come sempre, la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, rappresenta il momento simbolico dell’evento che lo scorso anno ha coinvolto oltre un milione di visitatori in tutta Italia. Il Movimento rinnova inoltre la collaborazione con “Wine in Moderation” per promuovere il consumo consapevole, soprattutto tra i più giovani, attraverso attività informative e agevolazioni per i guidatori.