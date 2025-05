Vino, dal 30 maggio al 1 giugno torna “Valtènesi in Rosa”

Milano, 25 mag. (askanews) – Si rinnova l’appuntamento con la più grande vetrina dei rosé gardesani: da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno torna “Valtènesi in Rosa”, evento simbolo della Denominazione Valtènesi. Grazie all’organizzazione del Comune di Moniga del Garda in partnership con il Consorzio Valtènesi, per il terzo anno consecutivo il festival animerà l’affascinante scenario del Castello di Moniga del Garda (Brescia) con oltre 100 etichette in degustazione, proposte da una quarantina di Cantine del comprensorio, che accompagneranno i visitatori, dalle 18.30 alle 23.

“Siamo orgogliosi di ospitare per il terzo anno consecutivo Valtènesi in Rosa nel cuore del nostro castello: un evento che celebra l’eccellenza del territorio, unendo tradizione, cultura e passione per il buon vino in un’atmosfera unica che solo Moniga del Garda sa offrire” racconta il sindaco Renato Marcoli, evidenziando che “non è un caso che proprio qui sia nato il Claretto, grazie all’intuizione del senatore Pompeo Molmenti, e che questa manifestazione raccolga idealmente il testimone di Italia in Rosa, proseguendo una lunga storia d’amore tra Moniga e il vino rosé”.

“‘Valtènesi in Rosa’ è il palcoscenico ideale per raccontare l’anima autentica della nostra Denominazione. Questa manifestazione rappresenta molto più di un semplice evento enogastronomico: è un’occasione strategica per affermare, di fronte a un pubblico sempre più attento e competente, l’identità stilistica e produttiva del nostro rosé, frutto di una tradizione vitivinicola che affonda le radici nel XIX secolo” racconta Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtènesi, ricordando che “il Valtènesi nasce da un vitigno autoctono unico come il Groppello, che trova in questo territorio condizioni pedoclimatiche ideali per esprimere finezza, sapidità e longevità. Valtènesi in Rosa valorizza tutto questo, offrendo un’esperienza immersiva che unisce il piacere della degustazione a quello del paesaggio, della cultura e dell’ospitalità gardesana. Ogni edizione è un passo in più verso il consolidamento della nostra denominazione nel panorama dei grandi rosé europei”.

Come da tradizione, la serata inaugurale di venerdì 30 maggio sarà arricchita dalla cerimonia di consegna del Premio Molmenti, dedicato al miglior Valtènesi dell’annata 2024, selezionato tra i vini che hanno ottenuto il punteggio di eccellenza nell’ultimo Concorso enologico nazionale per la Doc Valtènesi Riviera del Garda Classico.