vino,-dal-6-al-15-settembre-il-primo-“barbera-d’asti-wine-festival”

Organizzato dal Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato

Milano, 11 ago. (askanews) – Conto alla rovescia per la prima edizione del “Barbera D’Asti Wine Festival” che si terrà ad Asti da venerdì 6 a domenica 15 settembre. L’evento è organizzato dal Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato e dal 6 all’8 settembre prevede un ricco palinsesto di incontri tematici con importanti ospiti del mondo del vino e del cinema, della letteratura, dell’arte e dell’imprenditoria, moderati dai giornalisti del Corriere della Sera, Luciano Ferraro, Roberta Scorranese e Isidoro Trovato.

Il Festival continuerà dal 9 fino al 15 settembre con masterclass e degustazioni guidate da diversi esperti del mondo del vino, e approfondimenti sulla Barbera d’Asti e le eccellenze del Monferrato, oltre a “food experience” nel centro storico della cittadina piemontese. Incontri, masterclass e degustazioni diurne avranno come location Palazzo del Michelerio, un ex monastero risalente al ‘500, mentre nel cortile di Palazzo Alfieri si terranno concerti e performance musicali.

“Il ‘Barbera d’Asti Wine Festival’ rappresenta per noi una manifestazione capace di proiettare ulteriormente il nostro territorio e il vitigno Barbera sul palcoscenico internazionale” spiega il presidente del Consorzio, Vitaliano Maccario, aggiungendo che “grazie a queste giornate puntiamo a rafforzare ulteriormente e promuovere l’identità e la visibilità della Barbera d’Asti e delle nostre Denominazioni (quattro Docg e dieci Doc), elevandone il prestigio a livello mondiale”.