vino,-dal-7-luglio-a-milano-5-giorni-di-eventi-per-i-60-anni-di-ais

Milano, 3 lug. (askanews) – Dal 7 all’11 luglio l’Associazione italiana sommelier (Ais) celebra i suoi 60 anni con cinque giorni di eventi a Milano organizzati dall’Ais Lombardia. La sede sarà l’Hotel The Westin Palace, dove si alterneranno masterclass, degustazioni e il concorso per il titolo di Miglior sommelier di Lombardia.

Fondata il 7 luglio 1965 nel capoluogo lombardo da Jean Valenti, Gianfranco Botti, Ernesto Rossi e Leonardo Gerra, l’Ais conta oggi oltre 40mila soci ed è attiva nella formazione e divulgazione sul mondo del vino. “La nostra Associazione è nata a Milano e, quindi, tutti gli anni, il 7 luglio rappresenta per noi sommelier lombardi una data molto importante, che amiamo celebrare con una grande festa” afferma il presidente di Ais Lombardia, Hosam Eldin Abou Eleyoun. Spiega che “quest’anno abbiamo deciso di dedicare un’intera settimana ai nostri soci con una serie di appuntamenti che non rappresentano solo un’occasione per degustare grandi vini, ma anche momenti di incontro e riflessione per ricordare le radici, ma anche per raccontare con fierezza ciò che Ais è diventata oggi”.

Il programma di “AnnIverSary60 in Lombardia” si apre lunedì 7 luglio con le finali del concorso Miglior sommelier di Lombardia, in programma dalle 14.30, cui seguirà, dalle 15.30, un banco di assaggio che riunirà i vini di oltre 150 aziende provenienti da tutta Italia. In serata, alle 20.30, la prima delle cinque masterclass, intitolata “Barbaresco. Architetture volanti”, sarà affidata ad Armando Castagno.

Martedì 8 luglio sarà la volta di Luigi Moio, professore ordinario di Enologia all’Università degli Studi di Napoli, che condurrà una lezione-degustazione incentrata su due etichette della sua realtà campana, Quintodecimo. Mercoledì 9 luglio, tre nomi della sommellerie italiana e lombarda, Nicola Bonera, Luisito Perazzo e Artur Vaso, guideranno i partecipanti in un racconto attraverso 9 vini per riflettere sull’evoluzione qualitativa della produzione nel tempo.

Giovedì 10 luglio, Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, con Davide Garofalo, proporrà una selezione di 12 etichette rappresentative della diversità e ricchezza del patrimonio vitivinicolo italiano, con uno sguardo anche oltreconfine. La settimana si chiuderà venerdì 11 luglio con una masterclass condotta da Guido Invernizzi, che esplorerà le molteplici sfumature della Champagne.