Vino, dall’8 al 17 settembre ad Asti c’è la “Douja d’Or 2023″

Tra i protagonisti i vini del Consorzio Barbera d’Asti e Monferrato

Milano, 31 ago. (askanews) – Da venerdì 8 a domenica 17 settembre ad Asti si terrà la “Douja d’Or 2023”, la tradizionale manifestazione enologica nata nel 1967 come concorso per i vini del Piemonte e oggi diventato un appuntamento annuale di respiro nazionale. Dieci giorni di degustazioni, masterclass, incontri, dibattiti, mostre, spettacoli e show cooking di chef stellati nei palazzi storici e in diversi luoghi del centro della cittadina piemontese, per riflettere insieme sul futuro e sull’importanza della diffusione della cultura del vino, celebrando le eccellenze del territorio insieme con le migliori produzioni vitivinicole italiane.

Tra i protagonisti principali c’è naturalmente il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato che annovera 400 aziende associate e 13 Denominazioni tutelate. “La Douja d’Or è per noi un’occasione importante per illustrare al consumatore la qualità delle nostre etichette” afferma il presidente del Consorzio, Vitaliano Maccario, spiegando che “durante la manifestazione non mancheranno momenti dove, gli abbinamenti tra i nostri vini e piatti studiati ad hoc per l’occasione, saranno al centro dell’attenzione, proprio a rappresentare la grande versatilità delle etichette del Monferrato e la loro abbinabilità sia a piatti della prestigiosa gastronomia locale sia a pietanze più contemporanee. Il nostro obiettivo – sottolinea Maccario – è quello di coinvolgere un pubblico trasversale, dai wine lover ai semplici curiosi, accompagnandoli a degustare alcune delle interpretazioni più significative del Monferrato e raccontando loro la storia e le caratteristiche uniche racchiuse in ogni calice”.

Sono oltre 150 infatti le etichette del Consorzio che saranno presenti ogni giorno ai banchi d’assaggio a Palazzo Alfieri: nella prima corte saranno ne saranno presenti due, uno interamente dedicato ai vini rossi del Monferrato, l’altro ai vini bianchi, dolci e spumanti. Nella seconda corte, saranno presenti i foodtruck, con proposte di abbinamento e lo storico “Ristorantino”, a cura della scuola Alberghiera AFP Colline Astigiane, che proporrà piatti della tradizione Piemontese. Sono anche previste quattro masterclass, una al giorno da lunedì 11 a giovedì 14, a partire dalle 19, nell’ambito delle quali si approfondiranno le perle enologiche del Monferrato. Nel corso dei quattro appuntamenti i partecipanti potranno scoprire l’origine, le caratteristiche organolettiche e i migliori accostamenti tra i prodotti locali e alcune delle etichette in degustazione. Infine, lo chef stellato Marcello Trentini, attraverso combinazioni di ingredienti e sapori, presenterà delle nuove creazioni culinarie pensate per esaltare al meglio le eccellenze delle Denominazioni consortili.

Promosso dall’Azienda speciale per la promozione e la regolazione del mercato della Camera di Commercio di Asti, questo evento è cresciuto di anno in anno arrivando a diventare una delle più note manifestazioni italiane dedicate al vino d’eccellenza. Il concorso nazionale organizzato al suo interno conferisce premi a vini e grappe di tutta Italia.