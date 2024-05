vino,-“divino-aperitivo”:-il-soave-alla-conquista-di-verona-in-4-tappe

Azione promozionale del Consorzio con Associazione Hostaria Verona

Milano, 19 mag. (askanews) – Un’azione promozionale che vede le aziende associate al Consorzio del Soave operare in partnership con i ristoratori veronesi per raccontare ad appassionati e curiosi l’anima giovane e l’anima più evoluta del Soave. Questo in sintesi l’obiettivo di “Soave Divino Aperitivo”, il format ideato dal Consorzio in collaborazione con l’Associazione Hostaria Verona, che mira ad accrescere la percezione del Soave quale vino bianco simbolo di Verona.

Un format che mette insieme finger food e buona musica, per andare oltre il linguaggio tecnico e impegnato delle masterclass e dei corsi per professionisti, lasciando spazio direttamente al vino. Presenti naturalmente i produttori, pronti a rispondere ad eventuali domande da parte dei più interessati. Quattro le tappe previste: il 23 maggio da “Dal Medico” in piazza delle Erbe, il 21 giugno da “Alma Bar” in piazza Isolo, il 18 luglio da “Il Localino” a San Zeno, e il 6 settembre da “Amen” a Torricelle.

“Abbiamo pensato ad una vera e propria festa, un happy hour del Soave nei luoghi della movida veronese per eccellenza” ha spiegato il presidente del Consorzio, Cristian Ridolfi, ricordando che “stiamo lavorando affinché il Soave sia sempre più percepito come il vino bianco simbolo di Verona, una città bellissima e frequentata non solo dai veronesi, ma anche da milioni di turisti ogni anno”. Per ognuno degli appuntamenti i produttori saranno protagonisti, assieme ai loro vini, pronti a trascorrere un momento di convivialità ma anche a raccontare qualche cosa di più se qualcuno ne farà richiesta” ha proseguito, concludendo che sono “strategici, in questo progetto, i locali di Verona che hanno creduto nel format e che vedono nel nostro Soave uno dei simboli più iconici della nostra città”.