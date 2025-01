Vino, Doc delle Venezie: al via la promozione internazionale 2025

Il Consorzio parte il 10 febbraio da Parigi con Wine Paris-Vinexpo

Milano, 27 gen. (askanews) – Il Consorzio Doc Delle Venezie inaugura il calendario delle attività promozionali internazionali 2025 con Wine Paris-Vinexpo, la cui sesta edizione è in programma dal 10 al 12 febbraio nella capitale francese. Al Padiglione 6-stand B063, il Consorzio tornerà ad essere il punto di riferimento per conoscere da vicino il Pinot Grigio Doc Delle Venezie, con la possibilità di ricevere informazioni sulla Denominazione e sull’ubicazione delle imprese associate presenti in fiera, in numero sempre maggiore di anno in anno, che per la prima volta potranno sfruttare lo spazio espositivo consortile per organizzare incontri con clienti, partner o stampa.

Dopo Parigi, l’ente consortile proseguirà la sua promozione internazionale in Nord America, in collaborazione con IEEM, partner degli eventi “Simply Italian Great Wines”. Il 24 febbraio a Miami e il 26 febbraio a Dallas, il Consorzio porterà il Pinot Grigio Doc Delle Venezie al centro di masterclass dedicate a professionisti e appassionati del settore, consolidando la presenza sul mercato statunitense. A seguire, sarà la volta del Canada con un focus speciale sul “Vancouver International Wine Festival”, uno degli appuntamenti enologici più dinamici e attesi del Paese. Qui, il Consorzio ha programmato una serata dedicata al pubblico trade e alla stampa specializzata che si terrà il 25 febbraio al Taste of Legacy, mentre il giorno successivo avrà luogo un pranzo rivolto a buyer e professionisti del settore al Pan Pacific Hotel, seguito da un evento serale aperto ai consumatori presso il Vancouver Club.

La promozione tornerà poi in Europa con la consueta partecipazione a ProWein (Padiglione 15-stand A64), dal 16 al 18 marzo a Dusseldorf, con la Germania che, con una quota di oltre il 10% dell’export totale, si riconferma terzo Paese di destinazione della denominazione di origine. Ad aprile il Consorzio chiuderà il quadrimestre con la partecipazione a Vinitaly (Padiglione 5-stand F2) che, per il secondo anno, vedranno il Pinot Grigio protagonista nel centro storico di Verona grazie all'”Enoteca del Pinot Grigio Doc Delle Venezie”, in piazza dei Signori in partnership con “Vinitaly and the City”.

“Il Consorzio prosegue con le operazioni di promozione e di comunicazione sia all’estero che in Italia: si tratta di un’attività strategica per consolidare i mercati maturi, sollecitare i mercati emergenti e valorizzare il nostro Pinot Grigio Doc Delle Venezie ed i propri territori di produzione” ha affermato il direttore del Consorzio, Stefano Sequino, aggiungendo che “anche per il 2025 il nostro calendario prevede degli appuntamenti in Italia, mercato da rafforzare nel quale trasferire ai consumatori, buyer, stampa e professionisti del settore, le potenzialità ed i valori del Pinot Grigio Doc Delle Venezie”.