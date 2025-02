Vino, dopo Vinexpo a Parigi il FVG del vino a ProWein e Vinitaly

Con un totale di oltre 150 aziende per promuovere comparto e territorio

Milano, 11 feb. (askanews) – Parigi, Dusseldorf e Verona: il vino del FVG protagonista con lo stand “Io sono Friuli Venezia Giulia” nelle tre principali fiere europee dedicate al settore vitivinicolo, allo scopo di promuovere non solo il comparto ma l’intero territorio regionale.

All’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa) è affidato il compito di selezionare le imprese vitivinicole partecipanti, così come le etichette di vino presentate nelle sezioni di degustazione masterclass organizzate nel contesto fieristico, e PromoTurismoFVG, che si occupa della gestione degli eventi, dell’allestimento degli spazi, del coordinamento e dell’organizzazione dei contenuti proposti, per promuovere l’internazionalizzazione delle imprese vitivinicole regionali e per valorizzare il Friuli Venezia Giulia anche dal punto di vista turistico, grazie ai punti informativi in cui personale dedicato sarà pronto a fornire tutte le informazioni sul territorio, assieme a materiale promozionale, gadget e guide.

Dopo la prima tappa in pieno svolgimento a Parigi per il “Wine Paris & Vinexpo Paris 2025″, dove il 12 febbraio si chiuderanno le quattro isole dedicate alla degustazione e i 12 tavoli di contrattazione per le aziende, nonché l’area mixology, il FVG del vino si sposterà al ProWein di Dusseldorf (Germania). Qui, dal 16 al 18 marzo, la rappresentanza di 39 imprese vitivinicole presenti al padiglione 15 (stand n. 15 E32) illustrerà ai buyer la propria offerta, mentre nell'”Enoteca regionale” sarà possibile degustare le specialità in mescita grazie alla guida di sommelier professionisti. Come a Parigi, anche in Germania sarà presente un infopoint per valorizzare al meglio il territorio regionale, presentato ai visitatori anche attraverso alcuni assaggi di specialità gastronomiche regionali create appositamente per l’occasione.

Due gli eventi in calendario lunedì 17 marzo: dalle 14 alle 15 (Hall 12 D02) la masterclass “I vini del Friuli Venezia Giulia”, a cura di Paolo Sivilotti, proporrà un percorso in degustazione di sei etichette figlie di un territorio unico in cui, Alpi, Adriatico, colline e pianure, tra microclimi e terreni differenti. Dalle 18, allo stand di PromoTurismoFVG sarà invece organizzato un “Welcome event” riservato ai professionisti del settore con musica dal vivo con deejay e verrà offerta una proposta di prodotti locali.

Infine, il Friuli Venezia Giulia non mancherà a Verona dal 6 al 9 aprile per Vinitaly, affiancando per la prima volta alla collettiva presente nel padiglione 6, una collettiva di imprese vitivinicole Bio nell’apposito padiglione organizzato dalla Fiera di Verona. Saranno in tutto 90 le aziende vitivinicole che parteciperanno alla manifestazione in collettiva regionale e alle quali la Regione con PromoTurismoFVG ed Ersa sarà in prima fila con grandi novità e il nuovo allestimento “Io sono Friuli Venezia Giulia”.