vino,-duca-di-salaparuta:-un-documentario-sul-terroir-culturale-bagherese

Il 27 giugno a Villa Cattolica anteprima de “La teoria dei contrasti”

Milano, 25 giu. (askanews) – Un documentario celebra il terroir culturale della costa siciliana tra Bagheria, Aspra, Mongerbino e Casteldaccia. Prodotto dal Gruppo vitivinicolo Duca di Salaparuta, “La teoria dei contrasti” del regista Carlo Loforti, verrà proiettato in anteprima giovedì 27 giugno negli spazi di Villa Cattolica a Bagheria (Palermo), in occasione delle celebrazioni per i 200 anni di Duca di Salaparuta.

Renato Guttuso, Mimmo Pintacuda, Ignazio Buttitta, Ferdinando Scianna e Giuseppe Tornatore: “diverse generazioni a confronto che crescono, vivono e rappresentano il mondo di cui fanno parte, che insorge, riflette e si ribella”. Ville settecentesche e paesaggi costieri, giardini d’agrumi, sebbene intrappolati in un disordine urbanistico contemporaneo cresciuto a dismisura, stratificato nel tempo e nello spazio, continuano ad esercitare il loro potere immaginifico. È un unicum di vite vissute che, attraverso la pittura, la parola e la visione delle cose, ricostruisce, tra memoria necessaria e nuovi linguaggi, il giacimento di una terra fertilissima per arte e cultura. Il regista palermitano la fa rivivere attraverso le parole dello storico Rosario Lentini, dell’antropologo Ignazio Buttitta, dello scrittore e sceneggiatore Paolo Pintacuda, del regista Nico Bonomolo e dei pittori Michele Ducato, Alessandro Bazan, Arrigo Musti.

Nel luogo dove tutto ha avuto inizio, Duca di Salaparuta, con questo documentario realizzato nell’ambito di un più ampio progetto enoculturale inaugurato in occasione dei suoi 200 anni, “recupera le radici, dona orizzonti inediti con un programma di valorizzazione a tu per tu con l’arte, la cultura, la vita delle persone”. “Duca di Salaparuta è profondamente legata a Bagheria, lo è sempre stata” afferma Roberto Magnisi, direttore delle Cantine del Gruppo siciliano, spiegando che “‘La teoria dei contrasti’ approfondisce con lucidità visionaria gli intrecci materiali e immateriali di un terroir culturale che non smette di dare nuovi frutti e nuovi spunti, chiamando tutti a coglierne la proiezione verso le nuove generazioni”.

Il documentario è patrocinato dal Comune di Bagheria e dal Comune di Casteldaccia, è stato realizzato dalla casa di produzione Just Maria. La presentazione del documentario vedrà il contributo iniziale di Giuseppe Prode che, dopo la proiezione, darà vita ad un talk con i protagonisti.