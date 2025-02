Vino, etilometri firmati Montelvini per promuovere consumo consapevole

In occasione di Beer & Food Attraction di Rimini

Milano, 16 feb. (askanews) – In occasione della fiera “Beer&Food Attraction” (Rimini, 16-18 febbraio) la Cantina veneta Montelvini regalerà a tutti gli ospiti del suo stand un etilometro brandizzato per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sicurezza stradale.

“Con questa iniziativa, ci teniamo a ribadire che il piacere del buon bere può e deve andare di pari passo con la sicurezza e la responsabilità” affermano Alberto e Sarah Serena, rispettivamente Ceo e Dg della nota realtà dell’Asolo Prosecco Superiore Docg, ricordando che “il vino è espressione di cultura, tradizione e convivialità e va vissuto con equilibrio e rispetto”.

“Crediamo che promuovere un consumo responsabile non significhi imporre divieti ma educare ad un approccio più autentico e sostenibile, capace di valorizzare il nostro patrimonio enologico e al tempo stesso garantire il benessere e la sicurezza di tutti” proseguono i Serena, precisando che “anche questa iniziativa rientra nel concetto di sostenibilità, argomento al centro del nostro sviluppo aziendale, vantando la Certificazione di cantina sostenibile”.

L’azienda di Venegazzù (Treviso) punta dunque sulla responsabilità sociale in risposta alle nuove regole del Codice della Strada. A “Beer & Food Attraction” (stand 169 Hall C1), Montelvini è presente con tutti i suoi tre brand: Montelvini, marchio premium dell’azienda fortemente legato al territorio di Asolo Montello DOCG; S. Osvaldo, cantina che produce i vini fermi caratteristici del Veneto, con sede a Loncon di Annone Veneto; e Monvin, brand che produce vino in fusto di fascia premium. La Cantina è, inoltre, presente come unico wine partner all’interno del “Mixology Circus” con il Promosso Spumante Extra Dry, bollicina fresca e dinamica, e l’Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Brut Millesimato.