vino,-falanghina-del-sannio:-successo-per-terzo-master-a-benevento

Milano, 22 giu. (askanews) – Si è conclusa con successo la terza edizione del Master sulla Falanghina del Sannio Doc, competizione organizzata dal Sannio Consorzio Tutela Vini in collaborazione con l’Associazione italiana sommelier (Ais). Tra i 17 partecipanti, il livello elevato delle prove ha portato in finale quattro concorrenti, ex aequo dopo la prova scritta. Il primo posto è andato a Ilaria Lorini (Ais Firenze), seguita da Filippo Lazzerini (Ais Firenze), Marco Curzi (Ais Rimini) e Daniel Tamberi (Ais Molise). A Giacomo Gargiulo (Ais Penisola sorrentina e Capri) è andato il premio per la miglior comunicazione.

“È di fondamentale importanza creare cultura del vino e avvicinare il consumatore a questo straordinario patrimonio” dichiara Carmine Coletta, vicepresidente del Sannio Consorzio Tutela Vini, spiegando che “il Master Falanghina del Sannio Doc è un esempio di come, attraverso la collaborazione con operatori della sommellerie di alto livello, si possa rafforzare il legame tra il nostro vino, il territorio e un pubblico sempre più vasto e consapevole”.