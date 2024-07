vino,-festival-franciacorta-in-cantina:-tre-giorni-con-lo-stile-mosnel

Dal 13 al 15 settembre la Cantina di Camignone apre le sue porte

Milano, 28 lug. (askanews) – Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, la Cantina bresciana Mosnel apre le porte della sua sede storica in occasione del Festival Franciacorta in Cantina, l’appuntamento che ogni anno porta gli enoappassionati alla scoperta delle aziende e dei luoghi della Denominazione. Per l’occasione, l’azienda di Camignone (Brescia) presenterà l’esclusiva verticale di EBB che il 15 settembre alle 11 metterà a confronto tre vecchie annate di “Franciacorta Extra Brut EBB Millesimato” con l’annata 2018 attualmente in commercio, per capire l’evoluzione e la complessità di uno dei vini più rappresentativi della filosofia di Mosnel.

Durante i tre giorni del Festival, Mosnel offrirà inoltre una serie di pacchetti che comprendono la visita alle cantine e una degustazione: “Lo Stile Mosnel” che permetterà di assaporare tre Franciacorta tra Brut, Brut Nature, Brut Rosé, Pas Dosé e Satèn Millesimato; il percorso “Non dosati” consentirà invece di scoprire l’integrità dei dosaggio zero Brut Nature Bio, Pas Dosé e Parosé 2018; e infine, il pacchetto “I Millesimati” esplorerà la massima espressione di tre vini emblematici firmati da Mosnel: Satèn 2019, EBB 2018 e Parosé 2018. Ogni degustazione sarà accompagnata da grissini artigianali, salame e formaggio locale per esaltare i sapori dei vini. Tutti i pacchetti hanno una durata stimata di un’ora e mezza, ma per chi avesse poco tempo a disposizione, Mosnel propone la formula “Degusta e via!” (il 13 settembre alle 16.30 e alle 17.30): 30 minuti dedicati alla degustazione di due Franciacorta rappresentativi dello stile Mosnel a scelta tra Brut, Brut Nature, Pas Dosé, Rosé e Satèn 2019.