Vino, Florio e la Città di Marsala alla BIT 2025 alla Fiera di Rho

Il 9 febbraio talk sul territorio tra storia, natura e enogastronomia

Milano, 8 feb. (askanews) – Marsala e il suo vino diventano protagonisti alla 45esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo (Bit), in programma dal 9 all’11 febbraio nel quartiere fieristico di Rho, a Milano.

“Oggi la sfida è rappresentata dalla capacità dei territori a far squadra, con l’obiettivo di rendere più fluido il sistema di relazioni che occorrono tra i diversi soggetti in campo” spiega Roberto Magnisi, direttore delle Cantine Florio, rimarcando che “c’è la dedizione, la passione di una cultura viticola ed enologica che ci appartiene, che va oltre il tempo. Raccontarla e renderla accessibile è una strada doverosa, e sono felice di farlo in una manifestazione di respiro internazionale”.

Marsala alla BIT di Milano sarà tra le destinazioni della Sicilia Occidentale che punta a distinguersi per le iniziative che potranno richiamare il titolo ottenuto dalla Sicilia di Regione europea della gastronomia 2025, e che, oggi più che mai, guarda al domani promuovendo una produzione plurisecolare, eredità di un sistema produttivo che attraversa tre secoli e che, alle porte del ‘900 coinvolgeva oltre 200 cantine che, con Florio, hanno scritto la leggenda del vino Marsala e dei suoi territori. Un patrimonio immateriale dal grande valore identitario per l’isola, ma anche per l’Italia e l’intera Europa.

“C’è in atto un processo di convergenza tra le diverse filiere che può generare nuove opportunità di sviluppo che la città non può mancare, il nostro impegno va oltre le mura delle nostre Cantine e vuole stimolare nuove energie e nuovi processi, soprattutto per un turismo che esprime eccellenza e unicità” chiosa Magnisi, precisando che “il Consorzio di Tutela vuole essere un soggetto attivo in tal senso, perché Marsala può lavorare tutto l’anno e diventare quella destinazione internazionale del vino che merita di raggiungere”.

Sono i vini fortificati, dal carattere artigianale, che si distinguono per tradizione, tecniche produttive, spessore culturale e che continuano ad avere un grande appeal per la loro modernità, e il Marsala è la sintesi suprema. Grazie ad una offerta diversificata e completa, anche nel 2024, Florio si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento “Travellers’ choice” di Tripadvisor. Alla BIT, la storica Cantina non porterà solo il racconto della sua secolare tradizione ma anche una visione innovativa del futuro del vino che passa attraverso una rete di collaborazioni internazionali con altri grandi nomi dell’enologia. Madeira, Samos, Sherry, Porto e Marsala sono infatti le Denominazioni storiche che fanno parte della cosiddetta Cintura del Sole, una fascia climatica dell’Europa meridionale dove da secoli si producono i più importanti vini fortificati al mondo.

Proprio in questa direzione si muove il recente protocollo d’intesa siglato tra i Consorzi di tutela di queste denominazioni, che hanno avviato un percorso congiunto per la candidatura a Patrimonio UNESCO. Un riconoscimento che punta a valorizzare la storicità di questi vini e a promuoverli come modello di sviluppo sostenibile, capace di unire tradizione, innovazione e tutela del paesaggio vitivinicolo. Un percorso condiviso e che verrà raccontato nel corso del talk Scoprire il territorio tra storia, natura ed enogastronomia, in programma domenica 9 febbraio alle 13.30. Tra i presenti Maria Elena Bello di Cantine Florio, Pamela Toti archeologa della Fondazione Whitaker Isola di Mothia e Leonardo Vasile, experience guide specializzato sulla Sicilia Occidentale.