vino,-follador-prosecco-dal-1769-ottiene-la-certificazione-equalitas

Milano, 24 ago. (askanews) – Follador Prosecco dal 1769 ha ottenuto la certificazione Equalitas, lo standard volontario che promuove una sostenibilità integrata nel mondo del vino, valorizzando le aziende che adottano pratiche virtuose sotto il profilo ambientale, sociale ed economico.

Per l’azienda con sede a Col San Martino (Treviso), con oltre 250 anni di storia, questa certificazione rappresenta il coronamento di un percorso costruito lungo l’intera filiera, dal lavoro in vigna fino all’imbottigliamento, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, valorizzare il capitale umano e promuovere una cultura aziendale aperta e inclusiva. Negli ultimi anni Follador ha infatti introdotto tecnologie a ridotto impatto ambientale, perfezionato l’efficienza energetica e idrica, ridotto i trattamenti in vigneto e rafforzato la tutela della biodiversità. Tra le iniziative si segnalano l’uso di etichette in carta certificata FSC, l’adesione a un programma di riforestazione internazionale insieme a Treedom, l’adozione di bottiglie in vetro alleggerito e l’installazione di un impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia.

“Ricevere la certificazione Equalitas non è soltanto un riconoscimento delle buone pratiche adottate fino a oggi, ma anche un incentivo a fare ancora meglio” commenta Cristina Follador, sales & marketing manager, sottolineando che “per noi la sostenibilità non è un’operazione di facciata ma una responsabilità concreta che accompagna ogni nostra scelta. Crediamo che la qualità del nostro Prosecco debba riflettere il rispetto per la terra, per le persone e per il futuro”.

Fondata nel 1769, la Cantina è una delle realtà simbolo del Conegliano Valdobbiadene Docg, ed è oggi condotta dai fratelli Michele, Cristina, Emanuela e Francesca Follador, l’identità aziendale si fonda su innovazione tecnica, rispetto della tradizione e sostenibilità, sostenuta dal Metodo Gianfranco Follador, protocollo esclusivo di vinificazione.