vino,-franco-morando-(montalbera):-vendemmia-eccellente-come-nel-2015

Milano, 18 ago. (askanews) – “Dal 25 agosto inizieremo la vendemmia notturna dei nostri Ruchè. Il caldo torrido non ha compromesso la qualità, anzi: per i vini di Montalbera sarà un’annata di grande valore, tra le migliori dell’ultimo decennio. Le prime analisi indicano una vendemmia armonica ed elegante, paragonabile forse al 2015”. Lo ha annunciato Franco Morando, direttore generale della Cantina Montalbera, che opera su 130 ettari vitati complessivi: 115 ettari tra Castagnole Monferrato (Asti) e Montemagno (Asti) e 15 ettari a Castiglione Tinella (Cuneo).

“La vendemmia sarà eccezionale perché alle giornate di grande caldo si sono alternate piogge leggere, non dannose. Questo andamento climatico ha favorito una maturazione fenolica costante” ha aggiunto Morando, spiegando che “estenderemo la raccolta notturna, oltre al Ruchè di Castagnole Monferrato Docg, anche a Viognier e Grignolino d’Asti, tutelando qualità e salute dei collaboratori, nel pieno rispetto delle ordinanze su lavoro e sicurezza nelle fasce orarie più idonee”.

La produzione annua di Montalbera, azienda di proprietà della famiglia Morando, si aggira sulle 750mila bottiglie, con un’ampia prevalenza di Ruchè: nelle vigne aziendali ricade infatti circa il 60% della varietà coltivata nell’intera Denominazione.