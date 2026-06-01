vino,-“freschello”-festeggia-i-30-anni-con-+11%-di-vendite-nel-2026

Milano, 1 giu. (askanews) – Il “Freschello” ha aperto il 2026 con un incremento dell’11% nelle vendite nei primi quattro mesi dell’anno, risultato che il gruppo cooperativo Cielo e Terra rivendica in un contesto di contrazione strutturale del consumo quotidiano di vino. Il marchio compie trent’anni e continua a pesare sul business del gruppo, di cui rappresenta circa il 12% del fatturato complessivo.

“Freschello” è un brand di vino nato nel 1996 per la grande distribuzione, una linea pensata e costruita per il consumo quotidiano, con vini a gradazione contenuta, formati accessibili e un posizionamento stabile a scaffale. Il progetto nasce quando il mercato della Gdo era ancora dominato dal “frizzantino” da 1,5 litri: “Mio padre ebbe l’intuizione di anticipare la crisi di questo formato, proponendo un vino vivace, fresco e leggero nella bottiglia da 750 ml” ha spiegato Pierpaolo Cielo, vicepresidente della cooperativa con sede a Montorso Vicentino (Vicenza).

Il passaggio che consolida il progetto arriva nel 1999 con l’ingresso della Cantina dei Colli Berici, che garantisce una base produttiva territoriale stabile, tra Garganega e Merlot di pianura a bassa gradazione, e consente di sostenere grandi volumi senza ricorrere ad acquisti spot sul mercato. “Chi acquista cisterne distrugge la fedeltà del consumatore” prosegue Cielo, sottolineando che “noi abbiamo fatto il contrario”, e indicando nella continuità produttiva uno dei fattori che hanno dato riconoscibilità al brand.

La tenuta commerciale di Freschello si regge su “prodotto, prezzo e presenza a scaffale, a cui si aggiunge la coerenza”. La scelta dell'”every day low price”, cioè un prezzo stabile senza dipendere da promozioni aggressive, è diventata parte dell’identità del marchio. “Pur non essendo oggi il prodotto con il prezzo più basso in assoluto, Freschello è diventato un’identità di marca” continua il manager, rimarcando che “la Gdo lo utilizza per dimostrare la propria competitività. I consumatori riconoscono il brand e restano fedeli”.

Un nodo centrale del progetto riguarda la gradazione contenuta. Cielo sostiene che Freschello abbia lavorato su questo terreno molto prima che il mercato iniziasse a discutere di low alcohol. “Le famiglie cercavano quantità più piccole e gradazioni inferiori. Freschello ha intercettato questo bisogno”. Oggi il prodotto di punta è “Vivo”, in versione bianco, rosso e rosè, un vino leggermente mosso che il gruppo colloca ai vertici delle classifiche di sell-out sulla base dei dati Circana Group.

Il marchio ha attraversato anche scelte commerciali che all’inizio avevano suscitato perplessità, come il tappo a vite, accolto con diffidenza dalla Gdo e poi premiato dai consumatori per praticità. Per il trentesimo anniversario Cielo e Terra ha aggiunto il QR code in etichetta e ha lanciato “Fresh Kello”, testimonial virtuale pensato per i social e rivolto ai linguaggi della generazione Z. “Intercettiamo un mondo di giovani universitari che vive il vino in contesti informali di aggregazione” spiega Cielo, collocando la linea Freschello anche in occasioni d’uso come spritz, sangria e cocktail casalinghi.

“Nella struttura economica di Cielo e Terra, Freschello convive con linee premium destinate all’export, che consentono di assorbire le pressioni sui margini senza trasferirle sul prezzo finale del brand” mette in luce il manager che, guardando avanti, indica come segmenti di sviluppo i frizzanti con un grado alcolico dell’8,5% e gli spumanti a 10,5%, mentre mantiene una posizione più cauta sul fronte zero alcol. “Spesso manca di qualità e la nostra filosofia – conclude in dialetto veneto il vicepresidente – resta quella di offrire ‘el vin bon al momento bon'”.