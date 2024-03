Vino, FT1000: Etilika tra le aziende a più rapida crescita in Europa

La start up romana dell’e-commerce wine & spirits all’81esimo posto

Milano, 6 mar. (askanews) – Il Financial Times ha inserito l’enoteca online italiana Etilika nell’”FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies”, il ranking annuale delle mille aziende europee con la maggiore crescita di fatturato nel triennio precedente. Grazie all’e-commerce wine & spirits, la start up nata a Roma nel 2019 si posiziona all’81esimo posto nella classifica generale europea e al 24esimo posto in Italia, oltre ad essere l’11esima azienda a più rapida crescita nel settore dell’e-commerce in assoluto e la seconda in Italia.

“Essere inclusi nel prestigioso FT1000 2024 del Financial Times è un orgoglio che testimonia tutto il duro lavoro e l’impegno del nostro team, nonché la fiducia e il supporto dei nostri clienti” ha commentato il ceo e co-founder Michele Trotta, aggiungendo che “al contempo, per noi si tratta di un punto di partenza per diventare sempre più il riferimento dell’e-commerce non solo in Italia ma anche in Europa. Questo riconoscimento ci incoraggia a perseguire la strada che abbiamo intrapreso e ci conferma che è possibile offrire prodotti e servizi di alta qualità a prezzi accessibili – ha concluso – con uno sguardo speciale alle eccellenze Made in Italy che sono da sempre il nostro fiore all’occhiello ed elemento che ci contraddistingue”.

Il ranking “FT1000” è stilato dal quotidiano economico britannico in collaborazione con Statista, una delle principali società di ricerca di mercato e statistica al mondo.