Vino, Gabriele Bianchi nuovo sommelier del “Barbagianni”

In carta porta anche produzioni naturali e tè, infusi e succhi

Milano, 9 feb. (askanews) – Il ristorante “Barbagianni” di Colle di Val d’Elsa (Siena) dà il benvenuto al nuovo sommelier Gabriele Bianchi che in sala accompagnerà il menu ideato dal resident chef Lorenzo Neri e dall’executive Alessandro Rossi, ristorante 1 Stella Michelin Gabbiano 3.0 di Marina di Grosseto.

Classe 1995, originario di Cecina (Livorno), Gabriele rientra nella sua Toscana dopo esperienze di alto profilo che l’hanno portato dalle Alpi alla Puglia, passando per la Lombardia. Bianchi ha le idee chiare e la volontà forte di imprimere la propria impronta sulla cantina del “Barbagianni”: la carta non includerà solamente i grandi classici toscani, ma anche etichette di nicchia con un particolare occhio alle produzioni naturali e biodinamiche. È inoltre previsto l’inserimento di abbinamenti alternativi che prevedono tè, infusi e succhi artigianali, per offrire esperienze che vadano oltre il wine pairing tradizionale.

“Credo che il ruolo del sommelier non sia solo quello di proporre un buon vino ma di accompagnare il cliente in un viaggio” ha dichiarato Bianchi, sottolineando che “la mia visione si basa su una sala accogliente e calda, dove ogni dettaglio è pensato per far sentire l’ospite al centro di un’esperienza unica”.