vino,-grande-successo-a-londra-per-l’evento-istituzionale-di-igm

Masterclass con MW su annata 2004 e cena di gala a Ambasciata italiana

Milano, 26 giu. (askanews) – Dopo la conferenza stampa nella nuova sede della stampa estera a Palazzo Grazioli a Roma, che ha visto celebrare 20 anni di promozione, tutela e valorizzazione dei grandi vini italiani, Istituto Grandi Marchi (IGM) ha fatto tappa nel Regno Unito per l’evento istituzionale che ogni anno riunisce trade, stampa, sommelier e grandi esperti del mondo del vino.

Le 18 importanti aziende del gruppo hanno scelto Londra, colonna portante dei mercati internazionali e tra i primi hub al mondo per il business del vino. Nell’elegante sala dell’One London Wall si è tenuta un’esclusiva masterclass alla scoperta delle migliori etichette dell’annata 2004 (anno di nascita di IGM), guidata da Patrick Schmitt, Master of Wine e caporedattore di “The Drinks Business”. A seguire un “walk-around tasting” che ha visto la presenza di oltre 200 operatori del trade, che hanno potuto vivere un percorso di degustazione di altissimo livello.

In chiusura di giornata si è tenuta la cena di gala nella sede dell’Ambasciata d’Italia, che ha ospitato oltre 70 tra produttori, importanti operatori del trade inglese, stampa, autorità, corrispondenti italiani a Londra e Masters of Wine, tra cui il primo italiano: Gabriele Gorelli. “Un modo per rinnovare la preziosa collaborazione tra il nostro gruppo e l’Institute of Masters of Wine – ha spiegato IGM – una liaison iniziata ben 14 anni fa, basata sul sentimento comune di costruire un futuro dell’enologia italiana ancora più radioso, con al centro la cultura, il territorio e l’educazione al consumo che costituiscono lo stile inconfondibile del vino tricolore e di chi lo racconta”.