Sciotti: tappa Fossacesia Marina-Ortona grande occasione per Via Verde

Milano, 15 apr. (askanews) – Il gruppo vinicolo abruzzese Fantini sponsorizza quest’anno due squadre che prenderanno parte al 106esimo Giro d’Italia di ciclismo, che il 6 maggio prenderà il via con la “crono” Fossacesia Marina-Ortona (Chieti). Si tratta dell’israeliana “Israel-Premier Tech” che correrà per “Vini Fantini”, e della belga “Intermarché-Circus-Wanty” che sarà griffata “Vini Zabù”, una delle propaggini siciliane del brand abruzzese.

Il Ceo di Fantini, Valentino Sciotti, è un ex ciclista e grande appassionato delle due ruote che abita a due passi dal punto di partenza, lungo la cosiddetta Via Verde della Costa dei Trabocchi, mentre la sua azienda ha il quartier generale nei pressi dell’arrivo ad Ortona. E il Giro d’Italia, trasmesso in quasi 180 nazioni, è un’occasione importante per far conoscere a livello internazionale i territori che attraversa. “Quando diventa leader, un’azienda ha dei doveri nei confronti del territorio che la esprime” spiega Sciotti, aggiungendo che “la Via Verde, un meraviglioso percorso ciclabile a strapiombo sul mare costruito dove un tempo passava la ferrovia, è un’opera che può segnare una svolta per il turismo regionale, e proprio per questo ci tenevamo che avesse una visibilità mondiale”.

Per questa tappa che apre il Giro, Sciotti spiega che “organizzeremo per i nostri top client di tutto il mondo una tre giorni legata al ciclismo, alla visita del territorio e alla scoperta dei vigneti e della nostra cantina”. “Offriremo agli ospiti la possibilità di pedalare tra le viti con bici normali o assistite, di fare escursioni per i vigneti e poi pranzare sui trabocchi” continua, evidenziando che ai clienti top “sarà dedicata una postazione privilegiata per assistere al Giro, una nostra lounge esclusiva a San Vito Chietino, proprio lungo il percorso di tappa, davanti alla pista, sul mare, dove passeranno via via tutti i corridori impegnati nella cronometro: quindi potranno godere di un punto di osservazioni unico”

La Fossacesia Marina-Ortona al Giro è anche una nuova tappa del legame tra Sciotti e Fantini e il ciclismo pro. “Abbiamo iniziato nel 2007 con il team Lpr Freni – Farnese Vini (il vecchio nome di Fantini) di Fabio Bordonali”, poi il passaggio alla Lampre- Farnese Vini di Giuseppe Saronni ora diventata Uae Abu Dhabi, quindi l’affiancamento alla squadra toscana guidata da Angelo Citracca e Luca Scinto e nota via via come Farnese Vini-Neri Sottoli, Farnese Vini-Selle Italia, Vini Fantini-Selle Italia e infine Vini Zabù. Fino ad arrivare a un team “in cui eravamo coinvolti persino nella gestione, quello denominato Nippo-Vini Fantini-Faizanè, ma era molto impegnativo e abbiamo preferito fare un passo indietro, rimanendo nel mondo delle due ruote solo come partner”.

Fondata ad Ortona nel 1994 da un gruppo di imprenditori del vino guidati dall’attuale ceo Valentino Sciotti e dall’enologo Filippo Baccalaro, Fantini Group riunisce 12 grandi realtà enologiche del Sud e Centro Italia. Il Gruppo, che nel 2020 è stato acquisito da Platinum Equity, ha chiuso il 2022 con un fatturato di 93 milioni di euro.

