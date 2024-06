vino,-“guida-bio-2025”:-candidature-per-sesta-edizione-entro-5-luglio

Ddicata ai soli vini biologici è curata da Antonio Stanzione

Milano, 30 giu. (askanews) – “Guida Bio selezione vini 2025”, l’unica dedicata esclusivamente ai vini derivanti da agricoltura biologica certificata e/o in conversione, si prepara a premiare le eccellenze del panorama vinicolo green del 2025: venerdì 5 luglio è infatti la data ultima per le aziende per candidarsi alla sesta edizione.

Curata da Antonio Stanzione e edita da Rubbettino Editore, la guida offre una selezione rigorosa delle migliori etichette provenienti da tutto il Paese, “frutto di un’attenta degustazione alla cieca condotta da un panel di esperti”. Le aziende selezionate riceveranno una valutazione da 2 a 5 “foglie” e avranno inoltre la possibilità di ottenere il riconoscimento della “Foglia d’Oro”, riservato alle eccellenze assolute.

“‘Guida Bio’ non si limita a recensire i vini ma racconta anche le storie e le sfide delle aziende protagoniste, valorizzando il legame con il territorio e la passione per la viticoltura sostenibile” ha dichiarato Stanzione, parlando di “un viaggio affascinante alla scoperta dell’anima del vino bio italiano, non solo per promuoverne la cultura, ma anche per tutelare l’ambiente e il patrimonio per le generazioni future”.