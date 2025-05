Vino, i vincitori del 19esimo concorso Valtènesi Garda Classico

Milano, 26 mag. (askanews) – E’ stata la Società Agricola Delai di Delai Sergio, con ben quattro diplomi di merito grazie al Groppello “Mogrì” 2024 e 2022, il Valtènesi Chiaretto “Notterosa” 2024 e un Groppello 2023, ad aggiudicarsi il 19esimo Concorso enologico nazionale Valtènesi Garda Classico. La manifestazione, punto di riferimento per la valorizzazione della produzione enologica del territorio gardesano, ha visto protagoniste alcune delle migliori Cantine della Riviera del Garda Classico, premiate per la qualità, l’identità territoriale e l’eleganza dei loro vini. La premiazione si è svolta durante la 73esima edizione della fiera del vino di Polpenazze del Garda (Brescia) che si chiude oggi.

Ottimi risultati anche per Cantina Franzosi di Franzosi Bruno e Figli e Cantine Scolari, entrambe premiate con quattro riconoscimenti. Franzosi, con etichette di grande profondità come la Selezione Bruno Franzosi 2022 e Privilegio 2020, mentre Scolari ha affascinato con il Rosso Superiore “Posone” 2022 e le eleganti bollicine dello spumante Rosè. Con tre diplomi si segnalano le seguenti realtà: Azienda Agricola Averoldi Francesco; Antica Corte ai Ronchi di Pasini Giuseppe e Maurizio; Società Agricola Taver di Bocchio Fratelli; e Società Agricola Erian – Cantina Bottenago. Queste aziende “hanno evidenziato continuità qualitativa e una profonda conoscenza delle peculiarità del territorio, spaziando tra vini bianchi, rossi e spumanti”.

Premiate con due e un diploma diverse aziende che hanno saputo esprimere la varietà e il potenziale della Denominazione. “L’dizione 2025 del Concorso si conferma così non solo come un evento di rilevanza nazionale – hanno spiegato gli organizzatori – ma anche come un’importante vetrina per le cantine del Garda, sempre più orientate alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle varietà autoctone”.

“Il Consorzio Valtènesi Riviera del Garda Classico è molto orgoglioso di avere tra i premiati tutte le tipologie di vini che vengono prodotti in questo territorio dai Bianchi San Martino ai Riviera fino al nostro Valtènesi in rosa e ovviamente anche i vini rossi” ha affermato il direttore Juri Pagani, aggiungendo che “abbiamo premiato tantissime delle nostre cantine ed è un grande orgoglio soprattutto in un momento che presenta numerose difficoltà nel portare avanti questa produzione”.