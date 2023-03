Vino, idea per prolungare vita a bottiglie vince Impresa Campus Unifi 2022

Si chiama “RI-Vetro”. La finale oggi all’Università di Firenze

Milano, 7 mar. (askanews) – Fornire alle aziende del settore vitivinicolo una soluzione che permetta di prolungare la vita dei contenitori integri di vetro, attraverso un sistema di raccolta, sanificazione e immissione sul mercato efficace che si traduce in un risparmio economico e ambientale. Si colloca nel solco dell’economia circolare l’idea di “RI-Vetro” (team composto da Simone Marilli, Silvia Montorsi, Giulia Mussato e Chiara Stornaiuolo Pratesi) che si è aggiudicata il primo posto di “Unifi Startup Campus: startup e progetti d’impresa 2022”.

La finale si è svolta oggi nel rettorato dell’Università degli Studi di Firenze, e si tratta dell’evento conclusivo di “Impresa Campus Unifi 2022” (seconda call), il percorso di formazione Unifi realizzato in collaborazione con Fondazione per la ricerca e l’innovazione e con il contributo con Fondazione CR Firenze.

Sette i team di giovani universitari che hanno preso parte all’iniziativa. Secondo piazzamento per il progetto ERLIS (Giovanni Lavacchini, Francesca Matteini, Alessandro Mei e Maurizio Orlando) che punta a offrire alle imprese del comparto edile delle soluzioni innovative e sicure per ottimizzare tempi e costi per la realizzazione di prefabbricati. Al terzo posto il progetto CICERO (Alessandra Bettiol e Irene Mattioli), che offre un servizio di consulenza rivolto a team di ricercatori in abito biomedico per il reperimento di bandi di finanziamento e di supporto per superare aspetti burocratici e tecnici.

continua a leggere sul sito di riferimento