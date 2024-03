Vino, il 13 e 14 aprile torna Summa con 114 Cantine di nove Paesi

Storica manifestazione nella Tenuta Alois Lageder a Magré (Bolzano)

Milano, 6 mar. (askanews) – Saranno 114 Cantine provenienti da nove Paesi le protagoniste di Summa 2024, l’imperdibile evento dedicato al vino di qualità sostenibile che si terrà sabato 13 e domenica 14 aprile nella Tenuta Alois Lageder a Magré sulla Strada del vino (Bolzano).

Una manifestazione che cresce rinnovandosi da 25 anni, con l’incantevole piccolo borgo altoatesino che si trasforma in un luogo di incontro ideale tra vignaioli, sommelier, ristoratori e giornalisti del settore (ma anche visitatori) che condividono la passione per il vino di qualità e l’attenzione per l’agricoltura sana e sostenibile, in particolare biologica e biodinamica (o in conversione). Tra i tanti produttori che saranno presenti quest’anno, Pian Dell’Orino, Arianna Occhipinti, Petrolo, Peter Jakob Kuhn, Okonomierat Rebholz, Karl Haidle, Tenuta Jurtschitsch, Tenuta Tement, Champagne Tarlant e Champagne Billecart Salmon.

Oltre agli assaggi al tavolo nelle splendide e storiche sale di Casòn Hirschprunn e Tòr Lowengang, sono previste le degustazioni “Iconic Wine” con i vini di punta dei produttori presenti, “We love Bubbles” dedicata agli spumanti, e “Comete” con gli ultimi esperimenti in vigna e in cantina della Tenuta Alois Lageder. Le visite guidate alla Cantina, ai vigneti e al giardino completano come ogni anno il ricco programma.

I visitatori potranno godere di un’offerta culinaria variegata con i piatti preparati da La Vineria Paradeis e dal ristorante biologico della Tenuta Lageder che propone una degustazione dei prodotti dell’azienda agricola.

Come l’anno scorso, una parte del ricavato della due giorni sarà devoluta al Dormizil, il rifugio notturno per i senzatetto di Bolzano.