vino,-il-13-e-14-settembre-la-“festa-della-vendemmia”-di-fontanafredda

Milano, 7 set. (askanews) – Nel cuore delle Langhe Patrimonio Unesco torna la “Festa della Vendemmia 2025” al Villaggio Narrante di Fontanafredda a Serralunga d’Alba (Cuneo), in programma sabato 13 e domenica 14 settembre. L’edizione di quest’anno, intitolata “Inno alla biodiversità”, propone due giornate di eventi con musica, spettacoli, mercatini, cene conviviali e attività pensate per un pubblico ampio.

Il programma comprende iniziative per adulti e bambini, tra cui la tradizionale pigiatura dell’uva a piedi nudi. Saranno inoltre presenti i mercatini vintage di Flairy Market e diverse postazioni di cibo di strada. Parallelamente, sono previste esperienze speciali su prenotazione come la Passeggiata letteraria con Marta Perego in collaborazione con la Fondazione E. di Mirafiore, la Grigliata della vendemmia al Garden del Lago, le cene curate dallo chef Ugo Alciati e la Cena musicale animata da intrattenimento live, fino al brindisi del “Cocktail sotto le stelle”.

La domenica sarà dedicata a “Degustando”, format che unisce alta cucina e territorio. Dodici chef italiani proporranno le loro interpretazioni sul tema della biodiversità. Tra i partecipanti Ugo Alciati (Guidoristorante, 1 stella Michelin), Sabrina Stravato e Stefano Mancinelli (Unforgettable, 1 stella Michelin), Emanuele Bellomo (Visione Barbaresco), Giuseppe e Francesco D’Errico (Pico Bistrot), Fernando Tommaso Forino (Osteria Arborina), Luca Peccerella (L’orangerie de le due Matote), Antonio Di Leo (Cà del Profeta), Carmela Straniero (La Sbornia a Verduno), Gabriele Eusebi (San Tommaso10), Daniel Zeilinga (Faulà Ristorante), Giulio Carlo Ferreo (San Giors) e Fabrizio Racca.

Durante tutto il fine settimana saranno disponibili visite guidate nelle storiche cantine ottocentesche di Fontanafredda, un tempo appartenute a Vittorio Emanuele II, con degustazione del Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2020. Alle 11, sabato e domenica, il Bosco dei Pensieri ospiterà lo Yoga nel Bosco, esperienza immersiva guidata da Irene Romano e Simone Campa. Sempre aperto anche il Bar Fontana by Ugo Alciati, inaugurato nel 2025 nella piazzetta del Villaggio Narrante.

L’ingresso alla “Festa della Vendemmia” è gratuito, con registrazione obbligatoria per adulti e bambini.